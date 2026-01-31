قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلومبيرج: تراجع أسعار الكاكاو يخفف الضغوط عن صناع الشوكولاتة
تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد.. غدًا
تحقيقات وملفات

نوافير النار .. كيف حول القادسية الملعب إلى سلاح مرعب في الدوري السعودي؟

إشعال نوافير النار مع دخول اللاعبين
إشعال نوافير النار مع دخول اللاعبين

نجح نادي القادسية في تحويل ملعبه المؤقت استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام إلى أحد أبرز عوامل التفوق خلال الموسم الحالي من الدوري السعودي بعدما أصبح الملعب المعروف بلقب “ ملعب النار “ بمثابة كمين حقيقي لاصطياد كبار المنافسين رغم أن الفريق يخوض عليه مبارياته بشكل مؤقت انتظارا لافتتاح ملعب ” أرامكو ” قبل نهاية العام الجاري.

ولم يتعامل القادسية مع الملعب كحل مؤقت بل استثمر كل تفاصيله ليصنع عليه شخصية قوية انعكست بشكل واضح على النتائج خاصة أمام الفرق الكبرى التي تنافس على اللقب أو المراكز القارية ليصبح ملعب الدمام أحد أصعب الملاعب في دوري روشن هذا الموسم.

ملعب لا يقهر أمام الكبار

قدم القادسية مستويات لافتة على ملعب الأمير محمد بن فهد ونجح في عبور اختبارات قوية أمام أندية بحجم الهلال والاتحاد إضافة إلى انتصارات أخرى عززت موقعه في جدول الترتيب.

ولم يعرف الفريق طعم الخسارة على أرضه هذا الموسم مكتفيا بتعادلين فقط كان أولهما أمام ضمك في بداية المشوار ثم التعادل أمام الهلال المتصدر.

وتنتظر القادسية مواجهات أكثر سخونة على نفس الملعب خلال الجولات المقبلة عندما يستضيف الأهلي والنصر في مباريات يُتوقع أن يكون للملعب فيها الدور الأكبر في ترجيح كفة أصحاب الأرض خاصة في ظل الدعم الجماهيري المتزايد.

اعتراف المنافسين 

ولم تمر صعوبة ملعب القادسية مرور الكرام على المنافسين حيث أقر مدرب الهلال سيموني إنزاجي بأن ملعب الأمير محمد بن فهد يعد من أصعب الملاعب التي واجهها فريقه هذا الموسم مؤكدا أن القادسية لم يخسر عليه أي مباراة وأن الهلال كان قريبًا من السقوط لولا غياب التوفيق في استغلال الفرص باستثناء ركلة الجزاء التي حصل عليها في الشوط الثاني.

هذه الشهادات تعكس مدى التأثير الذهني والفني الذي بات يفرضه الملعب على الفرق الزائرة في ظل الأجواء الحماسية التي تصنعها الجماهير.

هوية جديدة لملعب القادسية

واحدة من أبرز الظواهر التي ميزت مباريات القادسية على ملعب الدمام هذا الموسم هي الأجواء الاستعراضية المصاحبة لانطلاق اللقاءات حيث يتم إشعال نوافير النار مع دخول اللاعبين أرض الملعب ومع كل هدف يسجله الفريق سواء في محيط المدرجات أو ممرات اللاعبين.

هذه المشاهد أسهمت في خلق حالة حماسية خاصة منحت اللاعبين دفعة معنوية وحولت الملعب إلى ساحة ضغط نفسي على المنافسين لتصبح تجربة اللعب في الدمام مختلفة تمامًا لأي فريق زائر.

دعم إداري وجماهيري 

وعملت إدارة القادسية بشكل واضح على تعظيم الاستفادة من ملعب الدمام من خلال تنظيم عملية حضور الجماهير وتوزيع التذاكر خاصة عبر العاملين في الشركة السعودية المالكة للنادي إضافة إلى المدارس والمبادرات المجتمعية في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المشجعين وتعزيز الارتباط بين الفريق ومدينة الدمام.

وترى الإدارة أن الشعبية الحقيقية لا تصنع فقط بالحملات الترويجية بل بالنتائج داخل الملعب وتحقيق البطولات وهو ما ينعكس حاليًا على الحضور الجماهيري والدعم المتواصل.

ويرى متابعون أن نجاح القادسية على ملعبه المؤقت أعاد الزخم الكروي إلى المنطقة الشرقية التي عانت لسنوات من تراجع نتائج أنديتها وضعف المنافسة على الألقاب. وأصبح ملعب الدمام رمزا لمرحلة جديدة يبنى فيها مشروع طموح ينافس على الدوري وكأس الملك.

ويستعد القادسية لخوض مواجهته المقبلة أمام جاره الخليج على ملعب الأمير محمد بن فهد الذي يتشاركان اللعب عليه منذ الموسم الماضي على أن ينتقل القادسية مستقبلًا إلى ملعب " أرامكو " فور اكتمال جاهزيته بينما سيخوض الخليج مبارياته على ملعبه في سيهات بعد الانتهاء من تطويره.

وحتى ذلك الحين يبدو أن القادسية عازم على ترك بصمة خاصة في " ملعب النار " ليكون شاهدا على موسم استثنائي تحوّلت فيه الأرض المؤقتة إلى أحد أقوى أسلحة المنافسة في الدوري السعودي.

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

جثة بالبحيرة

بسبب خلافات أسرية.. زوجة تنهي حياة زوجها بـ "مقص" في البحيرة

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

خدمات كبار السن وذوي الهمم

السكة الحديد تعلن خدمة مميزة للمسنين وذوي الهمم.. ومزايا كبيرة لهم بالقانون

تعبيرية

إجراءات قانونية جديدة تنظم الصلح في جرائم القتل العمد .. تفاصيل

السيد البدوي ، رئيس حزب ا

السيد البدوي بعد فوزه برئاسة الوفد : لا انتقام داخل بيت الأمة.. والحزب سيعود معارضًا قويًا وسنعتذر للشعب المصري عن تقصير 8 سنوات

بالصور

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

