قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف جعفر الأبرز.. شوبير يكشف كواليس انتقالات الزمالك ومصير الجهاز الفني
فخ الموهبة في كامب نو.. كيف سيحرم برشلونة الأهلي من ملايين حمزة عبد الكريم؟
تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي
عرض فالنسيا يُربك الحسابات.. "شوبير" يكشف موقف الأهلي النهائي من أليو ديانج ومصير التجديد
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب جزر فيجي دون تسجيل أضرار
متى ليلة النصف من شعبان 2026؟.. أمامك 8 ليالٍ انتهز الفرصة قبل رفع الأعمال
210 آلاف طن صادرات غذائية خلال أسبوع.. «سلامة الغذاء» تكثف الرقابة على الأسواق والموانئ والسلاسل التجارية
برقية تهنئة للرئيس السيسي من محافظ بورسعيد بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية
8 غيابات في صفوف الزمالك ضد المصري البورسعيدي بالكونفيدرالية
مليون زائر خلال يومين.. إقبال غير مسبوق على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57
وزير الري: "اليونسكو" ركيزة أساسية للتعاون في البحث وبناء القدرات
ننفرد بنشر تفاصيل مبادرة الكشف المبكر وعلاج روماتيزم القلب عند الأطفال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أسبوع حاسم بـ الدوري السعودي.. الهلال يتمسك بالقمة.. القادسية يأمل فى استمرار النشوة .. والنجمة يحلم بأول فوز بعد 18 جولة

الهلال
الهلال

يتطلع فريق الهلال السعودي لمواصلة مسيرته الناجحة في دوري روشن السعودي حيث يستعد لملاقاة فريق الرياض في مباراة مهمة مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الثامنة عشرة من البطولة. 

ويسعى الهلال الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 44 نقطة لتحقيق فوز جديد يزيد من الفارق النقطي بينه وبين أقرب منافسيه فيما ستكون هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي للفريق تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

الهلال يراهن على نجومه 

يدخل الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره العريض على الفيحاء في الجولة السابقة حيث يحاول الفريق الأزرق أن يواصل تحقيق الانتصارات في ظل المباريات القوية المنتظرة في المستقبل.

ورغم غياب بعض العناصر البارزة مثل البرتغالي روبين نيفيز بسبب الإيقاف وسالم الدوسري للإصابة إلا أن الهلال استعاد خدمات الحارس ياسين بونو والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي بعد مشاركتهما في كأس أمم إفريقيا ما يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة.

ويعول إنزاجي المدير الفنى للهلال على نجوم خط الوسط في مقدمتهم أندريه كاريلو وتوماس بينتو في تعزيز السيطرة على المباراة في حين يشهد خط الهجوم بعض الانتقادات بسبب غياب الفاعلية الهجومية رغم إشادة المدرب بالثنائي ماركوس ليوناردو وداروين نونيز.

الرياض في مأزق

في المقابل يدخل فريق الرياض المباراة في وضع صعب للغاية حيث يخشي الفريق من  تهديد الهبوط المباشر بعد أن تراجع إلى المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط. 

ولم يحقق الرياض أي انتصار في آخر خمس جولات وتستمر سلسلة النتائج السلبية منذ تولي المدرب الأوروجواياني دانيال كارينيو القيادة الفنية.

ويأمل الفريق في تحقيق مفاجأة أمام الهلال على أرضه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها.

القادسية يواجه النجمة

وفي بريدة يدخل القادسية في مواجهة قوية أمام النجمة الجريح في محاولة للمضي قدما نحو المراتب المتقدمة في الدوري.

ويحتل القادسية المركز الرابع برصيد 36 نقطة ويعيش أيامًا مميزة تحت قيادة مدربه الآيرلندي بريندان رودجرز الذي نجح في قيادة الفريق إلى سلسلة انتصارات مميزة منذ توليه المهمة خاصة بعد فترة التوقف الأخيرة.

ويستند القادسية في مواجهته مع النجمة على العديد من اللاعبين المميزين في صفوفه أبرزهم المهاجم المكسيكي جوليان كيونونيس الذي سجل العديد من الأهداف الحاسمة للفريق.

ويأمل رودجرز في استمرار النتائج الإيجابية والتقدم خطوة أخرى نحو المنافسة على المراكز الأولى في جدول الترتيب.

على الجانب الآخر يعاني فريق النجمة من سلسلة من الإخفاقات منذ صعوده هذا الموسم حيث لم يحقق الفريق أي انتصار في 16 مباراة واكتفى بأربعة تعادلات فقط ليظل في المركز الأخير برصيد أربع نقاط.

ويحاول البرتغالي ماريو سيلفا مدرب النجمة يحاول إيجاد حلول لوقف نزيف النقاط لكن الفريق بحاجة إلى انتفاضة سريعة لتحقيق المزيد من الانتصارات والابتعاد عن خطر الهبوط.

الفيحاء والفتح .. صراع لاستعادة التوازن

وفي المباراة الثالثة من هذه الجولة يلتقي الفيحاء مع الفتح في مواجهة يبحث خلالها الفريقان عن استعادة التوازن.

ويحتل الفيحاء المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة بعدما تراجع مستواه في الفترة الأخيرة بينما الفتح الذي كان قد حقق سلسلة من الانتصارات بعد فترة التوقف تلقى هزيمة قاسية في الجولة الماضية أمام الخلود ما توقف سلسلة انتصاراته.

ويسعى الفريقان لتعويض النتائج السلبية الأخيرة والعودة إلى طريق الانتصارات.

الهلال السعودي دوري روشن السعودي فريق الرياض سيموني إنزاجي روبين نيفيز سالم الدوسري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

المعاش المبكر 2026

المعاش المبكر 2026.. الإجراءات ومدة الاشتراك التأميني المطلوبة

الطقس

حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

أحمد عيد

رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

ترشيحاتنا

الانهيار العصبي

طرق الوقاية من الانهيار العصبي

الشيب المبكر

عجزت في عز شبابك .. اعرف أسباب الشيب المبكر

تساقط الشعر

أسباب تساقط الشعر ومضاعفات خطيرة

بالصور

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد