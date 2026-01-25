أسبوع حاسم بـ الدوري السعودي.. الهلال يتمسك بالقمة.. القادسية يأمل فى استمرار النشوة .. والنجمة يحلم بأول فوز بعد 18 جولة

يتطلع فريق الهلال السعودي لمواصلة مسيرته الناجحة في دوري روشن السعودي حيث يستعد لملاقاة فريق الرياض في مباراة مهمة مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الثامنة عشرة من البطولة.

ويسعى الهلال الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 44 نقطة لتحقيق فوز جديد يزيد من الفارق النقطي بينه وبين أقرب منافسيه فيما ستكون هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي للفريق تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

الهلال يراهن على نجومه

يدخل الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره العريض على الفيحاء في الجولة السابقة حيث يحاول الفريق الأزرق أن يواصل تحقيق الانتصارات في ظل المباريات القوية المنتظرة في المستقبل.

ورغم غياب بعض العناصر البارزة مثل البرتغالي روبين نيفيز بسبب الإيقاف وسالم الدوسري للإصابة إلا أن الهلال استعاد خدمات الحارس ياسين بونو والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي بعد مشاركتهما في كأس أمم إفريقيا ما يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة.

ويعول إنزاجي المدير الفنى للهلال على نجوم خط الوسط في مقدمتهم أندريه كاريلو وتوماس بينتو في تعزيز السيطرة على المباراة في حين يشهد خط الهجوم بعض الانتقادات بسبب غياب الفاعلية الهجومية رغم إشادة المدرب بالثنائي ماركوس ليوناردو وداروين نونيز.

الرياض في مأزق

في المقابل يدخل فريق الرياض المباراة في وضع صعب للغاية حيث يخشي الفريق من تهديد الهبوط المباشر بعد أن تراجع إلى المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

ولم يحقق الرياض أي انتصار في آخر خمس جولات وتستمر سلسلة النتائج السلبية منذ تولي المدرب الأوروجواياني دانيال كارينيو القيادة الفنية.

ويأمل الفريق في تحقيق مفاجأة أمام الهلال على أرضه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها.

القادسية يواجه النجمة

وفي بريدة يدخل القادسية في مواجهة قوية أمام النجمة الجريح في محاولة للمضي قدما نحو المراتب المتقدمة في الدوري.

ويحتل القادسية المركز الرابع برصيد 36 نقطة ويعيش أيامًا مميزة تحت قيادة مدربه الآيرلندي بريندان رودجرز الذي نجح في قيادة الفريق إلى سلسلة انتصارات مميزة منذ توليه المهمة خاصة بعد فترة التوقف الأخيرة.

ويستند القادسية في مواجهته مع النجمة على العديد من اللاعبين المميزين في صفوفه أبرزهم المهاجم المكسيكي جوليان كيونونيس الذي سجل العديد من الأهداف الحاسمة للفريق.

ويأمل رودجرز في استمرار النتائج الإيجابية والتقدم خطوة أخرى نحو المنافسة على المراكز الأولى في جدول الترتيب.

على الجانب الآخر يعاني فريق النجمة من سلسلة من الإخفاقات منذ صعوده هذا الموسم حيث لم يحقق الفريق أي انتصار في 16 مباراة واكتفى بأربعة تعادلات فقط ليظل في المركز الأخير برصيد أربع نقاط.

ويحاول البرتغالي ماريو سيلفا مدرب النجمة يحاول إيجاد حلول لوقف نزيف النقاط لكن الفريق بحاجة إلى انتفاضة سريعة لتحقيق المزيد من الانتصارات والابتعاد عن خطر الهبوط.

الفيحاء والفتح .. صراع لاستعادة التوازن

وفي المباراة الثالثة من هذه الجولة يلتقي الفيحاء مع الفتح في مواجهة يبحث خلالها الفريقان عن استعادة التوازن.

ويحتل الفيحاء المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة بعدما تراجع مستواه في الفترة الأخيرة بينما الفتح الذي كان قد حقق سلسلة من الانتصارات بعد فترة التوقف تلقى هزيمة قاسية في الجولة الماضية أمام الخلود ما توقف سلسلة انتصاراته.

ويسعى الفريقان لتعويض النتائج السلبية الأخيرة والعودة إلى طريق الانتصارات.