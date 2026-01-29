الهلال يخطف تعادلا مثيرا أمام القادسية في دوري روشن

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة القادسية والهلال، ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح الهلال التسجيل في الدقيقة 8 عن طريق روبن نيفيز، وتعادل القادسية سريعا عن طريق ناهيتان نانديز في الدقيقة 10 من إنطلاق المباراة.

وفي الشوط الثاني تقدم القادسية بالهدف الثاني عن طريق جوليان كينونيس في الدقيقة 76، وتعادل الهلال عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع الهلال رصيده للنقطة 46 ليحتل صدارة جدول ترتيب دوري روشن، بينما رفع القادسية رصيده للنقطة 40 ليحتل المركز الرابع.

تشكيل الهلال

أعلن الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة القادسية، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الهلال ضد القادسية

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: حمد اليامي - حسان تمبكتي - بابلو ماري - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: سيرجي سافيتش - محمد كنو - روبن نيفيز.

خط الهجوم: مالكوم - داروين نونيز - سالم الدوسري.

تشكيل القادسية أمام الهلال

حراسة المرمى: كوين كاستيليس.

خط الدفاع: محمد أبو الشامات - جهاد ذكري - ناتشو فيرنانديز - جاستون ألفاريز.

خط الوسط: جوليان فايجل - ناهيتان نانديز - بونسو باه - مصعب الجوير.

خط الهجوم: جوليان كينيونيس - ماتيو ريتيجي.