بمشاركة أحمد حجازي .. نيوم يتفوق على الهلال السعودي 1-0 في الشوط الأول

تأخر الهلال السعودي أمام نيوم، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، في الجولة السادسة عشرة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وجاء هدف نيوم في الدقيقة 42 عن طريق محمد البريك لاعب الزعيم السابق.

وجاء تشكيل الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: حمد اليامي - حسان تمبكتي - بابلو ماري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: روبين نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - محمد كنو

خط الهجوم: مالكوم - ماركوس ليوناردو - داروين نونيز

تشكيل نيوم ضد الهلال السعودي

حراسة المرمى: لويس ماكسيميانو

خط الدفاع: محمد البريك - أحمد حجازي - خليفة الدوسري - عون السلولي - فارس عابدي

خط الوسط: سايمون بوابري - سلمان الفرج - أمادو كوني - سعيد بن رحمة

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت