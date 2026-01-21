قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: نقدر ما فعله الرئيس السيسي من أجل غزة ونريد السلام في الشرق الأوسط
حقيقة حصول زيزو على حكم ضد الزمالك من اتحاد الكرة
الأهلي يضم عمرو الجزار لمدة 4 مواسم ونصف
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد
ترامب: معدلات الجريمة في الولايات المتحدة الأفضل منذ 100 عام.. وواشنطن أصبحت آمنة
على رأسهم مرموش.. تصرف مفاجئ من لاعبي مانشستر سيتي بعد الهزيمة من جليمت
ترامب: الرئيس السيسي قائد عظيم.. علاقتنا بمصر مثالية وسنعمل على حل أزمة سدّ النهضة
انتخابات المهندسين.. 21 مرشحًا على منصب النقيب العام و107 على المكملين
ترامب: الولايات المتحدة أنهت نزاعات وحروب خلال عام واحد فقط
انضمام ثماني دول عربية وإسلامية إلى "مجلس السلام" بدعوة من ترامب
أمريكا تفرض عقوبات على 6 منظمات في غزة بزعم دعمها لحماس
تشكيل سموحة وفاركو بالدوري
1.27 مليار ريال إيرادات شركة الهلال السعودي

عبدالحكيم أبو علم

أعلنت شركة نادي الهلال السعودي عن تحقيق إيرادات إجمالية بلغت 27ر1 مليار ريال سعودي خلال الموسم الرياضي 2024 / 2025، مسجلة نموا بنسبة 17% مقارنة بموسم 2023 / 2024 الذي بلغت فيه الإيرادات 09ر1 مليار ريال.

ووفق التقرير السنوي للشركة، ارتفع صافي الربح إلى 8ر37 مليون ريال، محققا نموا بنسبة 13% عن الموسم السابق، في ظل تحسن الأداء المالي والتجاري وتنوع مصادر الدخل.

وسجلت الشركات التابعة أداء متباينا، حيث حققت شركة أكاديميات الهلال إيرادات بقيمة 36 مليون ريال، بصافي ربح بلغ 5ر8 مليون ريال، فيما سجلت شركة فور الهلال إيرادات بلغت 48 مليون ريال، وصافي ربح قدره 8 ملايين ريال. كما بلغت قيمة البضائع المباعة عبر منصة بلو 76 مليون ريال.

وفي الجانب التجاري، ارتفعت إيرادات الرعايات والشراكات بنسبة 5ر16 %، لتصل إلى 9ر505 مليون ريال، مع توقيع 10 اتفاقيات رعاية جديدة مع شركاء محليين ودوليين.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي العائد من ظهور الرعاة، بلغ 3ر4 مليار ريال خلال الموسم، مقارنة بـ 54ر3 مليار ريال في الموسم السابق، توزعت بين 6ر1 مليار ريال من الظهور التلفزيوني و7ر2 مليار ريال من وسائل التواصل الاجتماعي.

كما شهدت الشركة نمو عدد الموظفين بنسبة 13% خلال الفترة ذاتها، ضمن توجهها لتطوير رأس المال البشري وتعزيز بيئة العمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

ترامب يتعهد بخفض أسعار الأدوية: سندفع أقل سعر في العالم

أرشيفية

الخارجية الأمريكية: عقوبات جديدة على منظمات تدعم حماس وتتلاعب بالمساعدات

بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض

بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا

أسهل طريقة لعمل الكنافة النابلسية الأصلية.. خطوة بخطوة

لا تنخدع به.. مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أمريكا.. وسياسة الواقعية المرنة في إدارة العالم!

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

