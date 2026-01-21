1.27 مليار ريال إيرادات شركة الهلال السعودي

أعلنت شركة نادي الهلال السعودي عن تحقيق إيرادات إجمالية بلغت 27ر1 مليار ريال سعودي خلال الموسم الرياضي 2024 / 2025، مسجلة نموا بنسبة 17% مقارنة بموسم 2023 / 2024 الذي بلغت فيه الإيرادات 09ر1 مليار ريال.

ووفق التقرير السنوي للشركة، ارتفع صافي الربح إلى 8ر37 مليون ريال، محققا نموا بنسبة 13% عن الموسم السابق، في ظل تحسن الأداء المالي والتجاري وتنوع مصادر الدخل.

وسجلت الشركات التابعة أداء متباينا، حيث حققت شركة أكاديميات الهلال إيرادات بقيمة 36 مليون ريال، بصافي ربح بلغ 5ر8 مليون ريال، فيما سجلت شركة فور الهلال إيرادات بلغت 48 مليون ريال، وصافي ربح قدره 8 ملايين ريال. كما بلغت قيمة البضائع المباعة عبر منصة بلو 76 مليون ريال.

وفي الجانب التجاري، ارتفعت إيرادات الرعايات والشراكات بنسبة 5ر16 %، لتصل إلى 9ر505 مليون ريال، مع توقيع 10 اتفاقيات رعاية جديدة مع شركاء محليين ودوليين.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي العائد من ظهور الرعاة، بلغ 3ر4 مليار ريال خلال الموسم، مقارنة بـ 54ر3 مليار ريال في الموسم السابق، توزعت بين 6ر1 مليار ريال من الظهور التلفزيوني و7ر2 مليار ريال من وسائل التواصل الاجتماعي.

كما شهدت الشركة نمو عدد الموظفين بنسبة 13% خلال الفترة ذاتها، ضمن توجهها لتطوير رأس المال البشري وتعزيز بيئة العمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.