خالد جلال : فيلم الست جميل وراقى ويستحق المشاهدة

أشاد المخرج خالد جلال، بالعرض الخاص لفيلم «الست» بطولة الفنانة منة زكى، فى سينما أركان بالقاهرة، وبكل نجوم الفيلم والطاقم الفنى، مؤكداً أن العمل يستحق المشاهدة.

ونشر خالد جلال عبر "فيسبوك" عدة صور تجمعة بأبطال وصناع العمل، وعلق قائلا: «روحوا شوفوا فيلم ( الست ) وانتم مطمئنين، نجومنا لم يخذلونا سعدت اليوم بحضور الفيلم فى سينما أركان فى عرض خاص اول لمنتخب مصر الفنى .... منى زكى مبهرة ومتألقة ومؤثرة فى الأرواح والقلوب كعادتها فى سرب يقوده احمد بدوى وتامر مرسى ومروان وحيد حامد واحمد مراد وعزة فهمى وهشام نزيه واحمد مرسى ومى جلال».

وأضاف: «و فريق عظيم فى جميع المراكز كريم عبد العزيز وأحمد حلمى وعمرو سعد ونيللى كريم وسيد رجب وأحمد سيد امين وآسر يس، وأمينة خليل واحمد رضوان واولادى محمد فراج واحمد خالد صالح وتامر نبيل ومحمد عبده».

تابع: «فيلم جميل وراقى يتحدث عن كوكب الشرق العلم التاريخيّ أم كلثوم التى مازالت تمتعنا وتمتع العالم حتى اليوم تحيا مصر لا قوة إلا بالله».