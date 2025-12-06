قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا .. قوات الدفاع الجوي دمرت 116مسيرة أوكرانية ليلا
اليوم.. منتخب سيدات اليد يواجه كوبا في بطولة العالم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 6-12-2025
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 6-12- 2025
موعد مباراة مصر والإمارات في كأس العرب 2025 اليوم السبت
لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟.. دراسات تكشف أسبابًا لم تكن معلومة
حكم رهن الأسهم للحصول على قرض.. الإفتاء توضح
فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين
أوكرانيا .. إنفجارات قوية تهز مقاطعة فينيتسا
متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟.. الإفتاء: تُصلى قضاء بعد هذه دقيقة
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 6-12-2025
حقيقة فيديو التهجم المسلح في سوهاج.. الداخلية تتخذ إجراءات عاجلة
فن وثقافة

خالد جلال : فيلم الست جميل وراقى ويستحق المشاهدة

خالد جلال
خالد جلال
يمنى عبد الظاهر

أشاد المخرج خالد جلال، بالعرض الخاص لفيلم «الست» بطولة الفنانة منة زكى، فى سينما أركان بالقاهرة، وبكل نجوم الفيلم والطاقم الفنى، مؤكداً أن العمل يستحق المشاهدة.

ونشر خالد جلال عبر "فيسبوك" عدة صور تجمعة بأبطال وصناع العمل، وعلق قائلا: «روحوا شوفوا فيلم ( الست ) وانتم مطمئنين، نجومنا لم يخذلونا سعدت اليوم بحضور الفيلم فى سينما أركان فى عرض خاص اول لمنتخب مصر الفنى .... منى زكى مبهرة ومتألقة ومؤثرة فى الأرواح والقلوب كعادتها فى سرب يقوده احمد بدوى وتامر مرسى ومروان وحيد حامد واحمد مراد وعزة فهمى وهشام نزيه واحمد مرسى ومى جلال».

وأضاف: «و فريق عظيم فى جميع المراكز كريم عبد العزيز وأحمد حلمى وعمرو سعد ونيللى كريم وسيد رجب وأحمد سيد امين وآسر يس، وأمينة خليل واحمد رضوان واولادى محمد فراج واحمد خالد صالح وتامر نبيل ومحمد عبده».

تابع: «فيلم جميل وراقى يتحدث عن كوكب الشرق العلم التاريخيّ أم كلثوم التى مازالت تمتعنا وتمتع العالم حتى اليوم تحيا مصر لا قوة إلا بالله».

