نسمة محجوب تقدم أغاني أم كلثوم بفيلم الست لـ منى زكي

تقدم النجمة نسمة محجوب أغانى السيدة أم كلثوم ضمن أحداث فيلم الست بطولة النجمة منى زكي، والمقرر عرضه في السينمات بدءاً من 10 ديسمبر الجارى، وتؤدي نسمة محجوب الأداء الغنائي للنجمة مني زكي.

بدأت نسمة محجوب ومني زكي التحضيرات الخاصة لأغانى الفيلم منذ عامين تقريباً وجرى الإعداد لها بعناية شديدة لتقديم الأداء الغنائي بشكل يحاكي روح وأداء كوكب الشرق السيدة أم كلثوم.

وشملت التحضيرات قيام نسمة محجوب بتدريب منى زكي يومين أسبوعياً على مدار عام كامل، من أجل إتقان الأداء العضلى الجسدى ومخارج الحروف والألفاظ وحركة عضلات الوجه والفك والشفايف والأسلوب الغنائي المميز لكوكب الشرق بكل ما فيه من نغمات وأوقات الأنفاس والعُرَبْ والحليات الغنائية بما يخدم مصداقية الشخصية داخل أحداث العمل، وتقدم نسمة محجوب خلال الفيلم 12 أغنية تنوعت بين المقاطع الكاملة والمذاهب والأجزاء الغنائية القصيرة.

قصة فيلم الست

يتناول فيلم الست للنجمة منى زكي وسيناريو أحمد مراد وإخراج مروان حامد، السيرة الذاتية لكوكب الشرق (أم كلثوم)، مسلطًا الضوء عليها كإنسانة و انثى قبل أن تكون فنانة و أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في حياتها و تأثير أم كلثوم على الأمة و العالم باكمله.

أحدث أعمال نسمة محجوب

وكانت الفنانة نسمة محجوب طرحت مؤخراً أغنية بعنوان "سهرة" علي موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات ليلي بن سالم والحان محمد المرابط وتوزيع يونس جحفاوي ومكس وماستر ماهر صلاح.

"سهرة" هي أغنية مغربية للفنانة نسمة محجوب قدمتها علي طريقة الفيديو كليب باستخدام الذكاء الاصطناعي AI من اخراج ياسمين الدقن.