تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 5-12-2025
كأس العرب| قناة MBC مصر تعلن إذاعة مباراة مصر والإمارات غدا
تصريحات نارية من حلمي طولان قبل مواجهة الإمارات بكأس العرب
رسميًا.. إقرار زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات
اطمن على منطقتك .. انقطاع المياه عن مركز بالكامل في كفر الشيخ
بعد تعرضها لخطأ طبي في عيادة.. رحمة حسن تكشف تطورات حالتها الصحية
رويترز: بشار الأسد يعتزل السياسة في منفاه.. ودائرته تتحرك لاستعادة النفوذ داخل سوريا
أخبار السيارات| الكشف عن مرسيدس S-Class بلون الذهب.. ودولة تحظر تسخين السيارة في الصباح
دعاء المغرب لقضاء الحوائج.. كلمات تفتح لك أبواب التيسير والفرج
قدم الآن.. وظائف خالية في جامعة عين شمس
فتح: استمرار المراوغة الإسرائيلية يعيد المنطقة إلى دائرة العنف
ترامب: إنفانتينو قائد عظيم في مجال الرياضة.. وحطمنا الأرقام القياسية في بيع التذاكر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بالصور

بعد تعرضها لخطأ طبي في عيادة.. رحمة حسن تكشف تطورات حالتها الصحية

رحمة حسن
رحمة حسن
آية التيجي

كشفت الفنانة رحمة حسن عن تفاصيل جديدة بشأن حالتها الصحية، وذلك بعد تعرضها لخطأ طبي داخل إحدى العيادات الخاصة، ما تسبب في ظهور مضاعفات صحية مفاجئة. 

أبرز ما قالته رحمة حسن عن تطورات حالتها الصحية

وأوضحت رحمة، في تصريحات عبر حساباتها على مواقع التواصل، أن ما حدث لم يكن مجرد عرض جانبي بسيط، بل تأثير مباشر نتيجة إجراء تجميلي لم يتم التعامل معه بطريقة مهنية، وهو ما دفعها لاتخاذ خطوات قانونية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مع الآخرين.

ومن أبرز ما قالته رحمة حسن عن تطورات حالتها الصحية، وهي :

ـ تعرضت لخطأ طبي أثناء إجراء تجميلي:
أكدت رحمة أن الإجراء كان بسيطًا، لكن سوء تنفيذه تسبب في مشكلة صحية واضحة ظهرت بعد ساعات من مغادرتها العيادة.

ـ ظهور تورمات ومضاعفات غير متوقعة:
أشارت إلى أن أول الأعراض كان تورمًا شديدًا في الوجه، تبعه ألم مستمر، ما دفعها لزيارة طبيب آخر للتدخل العاجل.

ـ استشارة أكثر من طبيب لتقييم الحالة:
ذكرت أنها استعانت بطبيب متخصص لمعرفة حجم الضرر، وأكد لها أن ما تعرضت له يعود إلى استخدام مواد غير مناسبة أو تقنية خاطئة.

بعد إصابة رحمة حسن بالصلع.. طرق طبيعية لإعادة إنبات الشعر

ـ تفكيرها في اتخاذ إجراءات قانونية: 
أوضحت أنها تفكر في اتخاذ خطوات قانونية ضد العيادة بسبب الإهمال الطبي الذي تسبب في تدهور حالتها.

ـ طمأنة جمهورها على حالتها الحالية:
أكدت أن وضعها الصحي أصبح أفضل، لكنها ما زالت تحت المتابعة الطبية إلى حين التعافي الكامل.

رسالة تحذير للجمهور
وجهت رسالة لمتابعيها بضرورة التأكد من خبرة الطبيب ومصداقية المكان قبل الخضوع لأي إجراءات تجميلية.

