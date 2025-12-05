العين يكتسح النصر بثلاثية ويضع قدمًا في نهائي كأس الرابطة الإماراتية

حقق فريق العين انتصارًا كبيرًا على نظيره النصر بثلاثة أهداف دون رد، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإماراتية، ليقترب الزعيم بقوة من الوصول إلى المباراة النهائية قبل خوض لقاء الإياب.

جاء الشوط الأول متكافئًا إلى حد كبير، قبل أن ينجح العين في فرض شخصيته مع بداية الحصة الثانية، حين افتتح سفيان رحيمي التسجيل في الدقيقة التاسعة والأربعين بعد هجمة منظمة أنهاها بلمسة دقيقة في الشباك.



ركلة جزاء

وواصل الفريق الضغط الهجومي ليحصل على ركلة جزاء نفذها لابا كودجو بثبات في الدقيقة السابعة والستين، مضيفًا الهدف الثاني.

ولم يكد النصر يستفيق من صدمة الهدف حتى عمّق رافائيل رودريجيز الفارق بالهدف الثالث في الدقيقة الخامسة والسبعين، ليؤمّن فوزًا عريضًا للعين يمنحه أفضلية كبيرة قبل موقعة العودة.



مشاركة رامي ربيعة

شهدت تشكيلة العين الأساسية مشاركة المدافع المصري رامي ربيعة، الذي ظهر ضمن خط الدفاع إلى جانب رافا رودريجيز ويحيى بنخالق ومارسيل راتينك، فيما قاد الهجوم الثلاثي لابا كودجو وسفيان رحيمي وكاكو، الذين شكلوا خطورة كبيرة على دفاع النصر طوال المباراة.

وبدأ العين اللقاء بتشكيلة تضم حسن ساني في حراسة المرمى، وفي الدفاع رافا رودريجيز ورامي ربيعة ويحيى بنخالق ومارسيل راتينك، بينما تولى عبد الكريم تراوري وبالاسيوس وأمادو نيانج مهمة السيطرة على وسط الملعب، في حين اعتمد الفريق هجوميًا على سفيان رحيمي ولابا كودجو وكاكو.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من بوسندة ومحمد عباس وحسين رحيمي ودرامان كوماري وسورين زيان وساركي وحميد محمد وأديس ياسيتش.

وبعد هذه النتيجة المريحة، يستعد الفريقان لمباراة الإياب المقررة في الخامسة والنصف مساء يوم السبت 13 ديسمبر الجاري، على استاد هزاع بن زايد، حيث يسعى العين لحسم بطاقة الصعود، بينما يتمسك النصر بفرصة العودة رغم صعوبة المهمة.