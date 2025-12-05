موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر

يستعد فريق الكرة بالنادى الأهلى لمواجهة انبي في كاس عاصمة مصر.

ويلعب الأهلي مع إنبي في الثامنة مساء الخميس المقبل 11 ديسمبر ببطولة كأس عاصمة مصر، ثم يواجه سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء الجمعة 19 ديسمبر، ثم يلعب مع غزل المحلة في الثامنة مساء يوم الثلاثاء 23 ديسمبر، وأخير يلعب مع المقاولون العرب في الثامنة مساء يوم الثلاثاء 30 ديسمبر.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الأهلى في كأس عاصمة مصر.