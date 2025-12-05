حقيقة تفاوض الزمالك مع صلاح مصدق بعد فسخ التعاقد

كشف مصدر مقرب من المغربي صلاح مصدق، لاعب الزمالك السابق، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن رغبة النادي الأبيض في استعاده خدماته عقب فسخ تعاقده.

وأكد المصدر لـ"صدي البلد" أن إدارة الزمالك لم تتواصل مع اللاعب نهائياً خلال الفترة الماضية، سواء لبحث عودته أو لمناقشة إمكانية التراجع عن فسخ العقد، مشدداً على أن كل ما تردد حول وجود مفاوضات جديدة مع مصدق غير صحيح.

وأوضح المصدر أن مصدق تلقى ستة عروض رسمية حتى الآن، ما بين عرضين من الدوري المصري، وعرضين من أندية في المغرب، إضافة إلى عرضين من قطر، فضلاً عن عرض من ليبيا، مستفيداً من وضعه الحالي كلاعب حر بعد انفصاله عن الزمالك.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب كان يحظى بثقة المدير الفني يانيك فيريرا في بداية فترة الإعداد، حيث كان يأتي في المرتبة الثانية ضمن حساباته، إلا أن الأمور تغيرت لاحقاً، ما دفع اللاعب للاقتناع بصعوبة حصوله على فرص المشاركة هذا الموسم، ليقرر التمسك بالرحيل.

ويعد صلاح مصدق أحدث لاعبي الزمالك الذين قاموا بفسخ تعاقدهم من طرف واحد، بعد أن وجه إنذاراً للنادي بسبب تأخر مستحقاته المالية، قبل أن يستخدم حقه القانوني وينهي ارتباطه بالقلعة البيضاء.

وتأتي واقعة مصدق ضمن سلسلة من حالات فسخ التعاقد التي ضربت الزمالك مؤخراً، حيث سبقه السنغالي إبراهيما نداي الذي تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مطالباً بالحصول على مليون و800 ألف دولار مستحقات متأخرة.