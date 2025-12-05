نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: الإشراف على وقف الأعمال العدائية في الناقورة باتت أفضل

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مورجان أورتاجوس، قال إن اجتماعات الميكانيزم بشأن الإشراف على وقف الأعمال العدائية في الناقورة باتت أفضل لانها ضمت مدنيين.



وأضافت أن العضو المدني في لجنة الميكانيزم سيمون كرم شخصية مثيرة للإعجاب.



وقالت قوات اليونيفيل، إن الغارات الإسرائيلية على منطقة عملياتنا جنوب لبنان انتهاكات واضحة للقرار 1701.

وأضافت قوات يونيفيل، أن إسرائيل تقصف الجنوب بينما يعمل الجيش اللبناني على نزع الأسلحة غير المصرح بها، ونحث الجيش الإسرائيلي على الاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق المتاحة له.



وأوضحت أن نحذر الجهات اللبنانية من مغبة أي رد فعل قد يفاقم الوضع، وأن 6 أشخاص أطلقوا النار على جنودنا في دورية قرب بنت جبيل الليلة الماضية.

قوات حفظ السلام

وتابع يونيفيل: الاعتداءات على قوات حفظ السلام غير مقبولة وانتهاكات خطيرة للقرار 1701، ونذكر السلطات اللبنانية بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام.



وطالبت يونيفيل بإجراء تحقيق شامل وفوري لتقديم الفاعلين إلى العدالة، ونراقب الوضع في الجنوب وندعم لبنان وإسرائيل في تنفيذ القرار 1701.