قطع المياه عن عدة قرى فى بني سويف .. اعرف المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف،أنه قد تقرر قطع المياه عن قرى سدمنت ، الأنصار، خورشيد بمركز اهناسيا ،غدا السبت 6 ديسمبر 2025 ، اعتباراً من 10 صباحاً وحتى 6 مساءً " لمدة 8 ساعات" ، وذلك لإجراء أعمال تطهير بمحطة مياه سدمنت

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الساعات المذكورة نظرا لأعمال الصيانة الدورية واللازمة للمرفق، وتناشد المواطنين والمخابز والمستشفيات كافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.