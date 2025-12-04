مديرية الصحة ببني سويف تكرم كلية التمريض في ختام دورة تدريبية متخصصة

أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف ، تكريم مديرية الشؤون الصحية ببني سويف الدكتورة حنان الزبلاوي حسن، عميد كلية التمريض بجامعة بني سويف، وأعضاء هيئة التدريس، وذلك في ختام الدورة التدريبية المكثفة التي نظمتها الكلية بتوجيهات الدكتور طارق علي، رئيس الجامعة وبالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بقيادة الدكتور هاني جميعه، وكيل الوزارة، لعدد 200 من أفراد هيئة التمريض العاملين بمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية بالمحافظة، والتي استمرت على مدار 8 أسابيع داخل معامل وقاعات كلية التمريض، تحت إشراف الأستاذ المساعد الدكتور إسلام مختار، وتنسيق وإشراف الدكتورة مها حسن، مدير إدارة التمريض.



وأوضح رئيس الجامعة، أن التدريب تضمن عدد من المحاور منها الإسعافات الأولية للصدمة بأنواعها والعناية التمريضية المصاحبة، الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم، والتعامل مع حالات الغيبوبة المختلفة، و- قياس الضغط الوريدي المركزي والضغط الشرياني، والعناية بالوصلات الطبية مثل القسطرة الوريدية المركزية، الأنبوبة المعدية والحنجرية، القسطرة البولية، الكولوستومي، والشق الحنجري، الغيار على الجروح وقرح الفراش، والتعامل مع صعوبة التنفس والصفراء لدى الأطفال.



من جانبها، عبّرت الدكتورة حنان الزبلاوي حسن سعادتها بالتعاون المثمر مع مديرية الشؤون الصحية، مشيدة بالدعم المتواصل من المديرية في توفير فرص تدريبية متميزة لطلاب الكلية داخل مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، وأكدت أن التدريب المستمر لأعضاء هيئة التمريض يمثل ضرورة قصوى لضمان جودة الأداء واستمرارية الكفاءة، مشيرة إلى أن "جيش مصر الأبيض" هو خط الدفاع الأول في مواجهة الأمراض وتعزيز صحة المجتمع.



وأعرب الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عن بالغ شكره وتقديره لجامعة بني سويف وكلية التمريض، لما قدموه من جهد متميز في التدريب العملي والنظري، وأكد على استعداد المديرية الكامل لمواصلة التعاون مع الكلية في سبيل رفع كفاءة الكوادر التمريضية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.