محافظ بني سويف يناقش جهود وأنشطة فعاليات مبادرة الـ16يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجهود والأنشطة التي نفذتها وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة ضمن فعاليات مبادرة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

واكد أهمية نشر الوعي المجتمعي بقضايا حماية المرأة ودعم حقوقها، وبناء بيئة آمنة تعزز قيم الاحترام والمساواة، وأكد المحافظ استمرار دعم ومساندة المبادرات والبرامج التي تهدف إلى حماية المرأة والأسرة، ورفع الوعي لدى الشباب، وتطوير مهاراتهم في التعامل مع التحديات المجتمعية المتصلة بالعنف بأشكاله المختلفة.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الذي أعدته د.شيماء كرم، مدير وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص، والذي تضمن استعراضًا موسعًا للفعاليات التي نُفذت على مستوى المحافظة بالشراكة مع عدد من الجهات التنفيذية والأهلية والأكاديمية. وقد شاركت في الأنشطة عدة جهات تنفيذية، منها مديرية الأمن وكلية الإعلام بجامعة النهضة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنطقة وعظ بني سويف، بما يعبر عن تنوع وتكامل الأدوار في دعم قضايا المرأة.

حيث أُقيمت عدد من الفعاليات داخل مؤسسات تعليمية ومجتمعية متعددة، من بينها كلية التجارة بجامعة بني سويف، والمعهد العالي للتمريض، والمعهد العالي التكنولوجي، إضافة إلى لقاء موسع بنادي المهندسين، حيث استهدفت الأنشطة فئات طلابية وشبابية متنوعة، وتناولت اللقاءات موضوعات متصلة بحقوق المرأة وسبل مواجهة العنف، مع التركيز على التعريف بأنواعه المختلفة، خاصة العنف الإلكتروني الذي بات يشكل أحد أبرز التحديات في العصر الرقمي، وتم خلال الجلسات توعية المشاركين بطرق الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، وسبل حماية البيانات الشخصية،وكيفية التعامل مع الابتزاز والتهديد الإلكتروني، إلى جانب استعراض جهود وزارة الداخلية في التصدي لجرائم العنف ودعم ضحاياه.

وبحسب التقرير، فقد تضمنت الفعاليات التعريف بدور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، من خلال ما يقدمه من خدمات مالية وغير مالية تساعد في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين فرصها الإنتاجية، كما تمت الإشارة إلى دور الإعلام في مواجهة قضايا العنف ضد المرأة، والتوعية بتأثيراته الاجتماعية والنفسية، وأهمية تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول القادر على رفع الوعي وتحفيز السلوك المجتمعي الإيجابي.