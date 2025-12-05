مصر الخير تنظم ماراثون للدراجات.. والمشاركون يوزعون بطاطين الشتاء

نظمت مؤسسة مصر الخير – عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي – ماراثون بالدراجات بمنطقة المعادي، كما قامت بتوزيع عدد من البطاطين في منطقتي ترب اليهود وعرب المعادي بحي المعادي بمحافظة القاهرة.

وشارك في ماراثون الدراجات وتوزيع البطاطين كل من الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والأستاذ ياسر محجوب نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إلى جانب نحو 100 متطوع وموظف من فريق عمل المؤسسة.

أعرب الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، عن سعادته بإطلاق فعالية ماراثون الدراجات ضمن حملة "خيرك أمان ودفا" التي تنفذها المؤسسة للعام الثالث عشر على التوالي، مؤكداً أن الحملة أصبحت نموذجاً راسخاً لالتزام المؤسسة بدعم الأسر الأكثر احتياجاً وتعزيز مفاهيم التكافل المجتمعي.

وأوضح د. رفاعي أن مؤسسة مصر الخير تولي أهمية كبيرة لدمج أنشطة التطوع في منظومة العمل التنموي، باعتبار التطوع أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها جهود التنمية المستدامة. وأكد أن مشاركة المتطوعين تمثل قيمة مضافة لكل مشروع، وتسهم في توسيع نطاق التأثير والوصول إلى أكبر عدد من المستحقين.

وأشار إلى أن تنظيم ماراثون الدراجات يأتي في إطار حرص المؤسسة على الدمج بين الرياضة والعمل الخيري، لما للرياضة من دور في نشر الطاقة الإيجابية وتعزيز المشاركة المجتمعية، مؤكداً أن هذا النوع من الفعاليات

وأضاف أن فعاليات الحملة تتضمن كذلك توزيع البطاطين على الأسر الأكثر احتياجاً مع دخول فصل الشتاء، وذلك ضمن جهود المؤسسة المستمرة لتوفير الحماية والدعم للأسر المستحقة وتخفيف الأعباء عنهم فصل الشتاء

وأشاد د. رفاعي بمشاركة الشباب والمتطوعين في الماراثون وفي عمليات التوزيع الميدانية، مؤكداً أن حضورهم الفعال يعكس ارتفاع الوعي بأهمية الدور المجتمعي والعمل التطوعي، موجهاً الشكر لشركاء النجاح الذين يدعمون مبادرات المؤسسة ويؤمنون برسالتها.

واختتم كلمته بالتأكيد على التزام مؤسسة مصر الخير بمواصلة جهودها التنموية بما يضمن استمرار تقديم الدعم للمستحقين وتحقيق أثر إيجابي واسع في المجتمع.

من جانبه، قال شريف عزوز رئيس قطاع التطوع بمؤسسة مصر الخير، إن ماراثون الدراجات جاء احتفالًا باليوم العالمي للتطوع IVD، الذي يوافق 5 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985 للاعتراف بدور المتطوعين وإبراز روح العمل التطوعي على المستويات المحلية والدولية. ويُحتفل بهذا اليوم في مختلف دول العالم تقديرًا لجهود المتطوعين ودورهم في خدمة المجتمع.

وأوضح عزوز أن الماراثون أعقبه مشاركة المتطوعين في حملة شتاء 2025–2026 تحت شعار "خيرك أمان ودفا"، بهدف دمج قيم التطوع والرياضة في عمل خيري يعزز روح التعاون والمشاركة،

كما أكد محمد عمر، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة القاهرة، أن المؤسسة تحرص على تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن فعاليات اليوم شملت مشاركة المتطوعون في توزيع البطاطين على الأسر الأكثر احتياجا في منطقتي ترب اليهود وعرب المعادي.