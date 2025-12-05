الظهور الأول للسيدات.. اتحاد السلة للكراسي المتحركة يعلن الفرق المشاركة بالدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة القائمة النهائية للأندية المشاركة في منافسات بطولة الدوري العام لموسم 2025/2026، وذلك قبل انطلاق الدور الأول المقرر خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر المقبل بصالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.

يشهد الموسم الجديد حدثًا استثنائيًا بإقامة أول دوري رسمي للسيدات بنظام 3x3، وهو النظام المعتمد دوليًا والأنسب للمرحلة التأسيسية في مصر، في خطوة تُعد الأكبر نحو دعم ونشر اللعبة بين السيدات.

ويشارك في منافسات السيدات هذا الموسم ثلاثة فرق تم اعتمادها رسميًا، وهي: مؤسسة الحسن بالقاهرة ومؤسسة الحسن بالإسكندرية والمستقبل بالإسكندرية

ويأتي هذا التوسع كجزء من خطة الاتحاد لتأسيس قاعدة قوية للرياضة النسائية، بعد نجاح التجارب السابقة، واستمرار العمل على إعداد لاعبات قادرات على تمثيل مصر في البطولات العربية والإفريقية خلال السنوات المقبلة

أما على مستوى الرجال، فتقام البطولة بمشاركة واسعة من تسعة أندية من مختلف المحافظات، وهي: المنيا وبني سويف والفيوم ومؤسسة الحسن بالقاهرة ومؤسسة الحسن بالإسكندرية ودمنهور والمستقبل الإسكندرية وكفر الشيخ والبنك الأهلي

وتعكس هذه المشاركة حجم التطور الملحوظ في انتشار اللعبة ونجاح الاتحاد في استقطاب أندية جديدة للمنافسات الرسمية، في اتجاه يدعم خطط بناء قاعدة كبيرة من اللاعبين في مختلف المحافظات.

ويأتي الإعلان عن قوائم الفرق ضمن الحراك التنظيمي استعدادًا لانطلاق الدور الأول للبطولة، بعدما كان الاتحاد قد كشف عن موعد إقامة المنافسات خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر، مؤكدًا أن الموسم الجديد يعكس رؤية واضحة تستهدف الارتقاء بالمستوى الفني للأندية وتعزيز الانتشار الجغرافي للعبة.

كما أكد الاتحاد أن الموسم سيقام بنظام النقاط، حيث يحصل الفائز على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للخاسر، وهو النظام الذي يهدف إلى تعزيز التنافس حتى نهاية الموسم وإتاحة فرص عادلة لجميع الفرق لتحسين ترتيبها.

ويعد هذا الموسم محطة مهمة ضمن خطة الاتحاد لتطوير لعبة كرة السلة على الكراسي المتحركة، وتجهيز جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل مصر في البطولات الإفريقية والدولية المقبلة.