قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية
بعد فوزه كأول مصري بجائزة قرطاج المسرحية.. أحمد أبوزيد: أشعر بسعادة كبيرة
يارب فرج قريب.. أحمد الشناوي يدعم رمضان صبحي
من جرائم النصب على المواطنين.. جريمة جديدة بغسل 200 مليون جنيه
طريقة حساب الحمل.. طبيب يكشف سبب طلاق عرائس بعد أسابيع من الزواج
التعليم العالي: الشراكة المصرية الأوروبية في البحث العلمي والابتكار نموذج للتعاون
إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية
برلمانية: تطوير سوق المال يرفع ثقة المستثمرين ويعزز تنافسية الاقتصاد
غادر إلى المغرب.. تطورات موقف صلاح مصدق مع الزمالك
أزهري: العقلية المحمدية نموذج شامل للحياة والسلوك
تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم
تحصين 8.1 مليون رأس ماشية ضد تلحمى القلاعية والوادي المتصدع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفأجاة.. الأرض تضمد جروحها وصدوع عميقة تلتئم بعد الزلازل القوية| ما القصة؟

صدوع أرضية
صدوع أرضية
أمينة الدسوقي

كشف فريق بحثي أميركي عن قدرة مذهلة للصخور العميقة في باطن الأرض على «التعافي الذاتي» خلال وقت قصير بعد تعرضها لانكسارات ناتجة عن هزات أرضية قوية، في اكتشاف قد يغيّر فهم العلماء لآليات تشكل الزلازل وسلوك الصدوع الجيولوجية.

فقد توصل باحثون من جامعة كاليفورنيا  ديفيز إلى أن الصدوع الواقعة في أعماق سحيقة يمكن أن تلتحم من جديد في غضون ساعات، مستندين في ذلك إلى سلسلة تجارب مخبرية على حبيبات مسحوق الكوارتز، أحد أكثر المعادن انتشاراً في القشرة الأرضية ونشرت نتائج الدراسة في دورية Science Advances العلمية.

ضغط هائل وحرارة عالية تكشف قدرة الصخور على الالتئام

أجرى العالمان أماندا توماس وجيمس واتكنز محاكاة لظروف الضغط والحرارة التي تتعرض لها الصخور في باطن الأرض ووضعا مسحوقاً من صخور الكوارتز داخل أسطوانة فضية، ثم عرضاه لضغط يعادل 10 آلاف مرة الضغط الجوي وحرارة وصلت إلى 500 درجة مئوية لمدة 24 ساعة.

وفي حين بدت الحبيبات الصخرية في البداية حادة ومفتتة، بدأت بعد ست ساعات فقط بالتRounded edges and fusing together ومع مرور الوقت ظهرت ترسبات صخرية وروابط واضحة بين الحبيبات، ما يشير إلى بدء عملية «الالتئام» وبعد يوم كامل أصبحت العينات أكثر تماسكا وصلابة من حالتها الأصلية.

وقال واتكنز: «قمنا عملياً بطهو الصخور ورصدنا ما يحدث في ظروف الانزلاقات البطيئة داخل الأرض».

ظاهرة الانزلاقات البطيئة والضغوط الكونية

ركزت الدراسة أيضا على الانزلاقات البطيئة، وهي تحركات زلزالية تدريجية تحدث على مدى شهور أو سنوات، بخلاف الزلازل التقليدية التي تطلق الضغوط المتراكمة خلال ثواني. وتوضح توماس أن هذه الظاهرة اكتشفت عام 2002، وأنها تمثل شكلا مختلفا من تحرير الطاقة داخل الصفائح التكتونية.

وتضيف أن الجاذبية الصادرة عن الشمس والقمر إضافة إلى وزن مياه البحار تؤثر بدورها في طبقات الصخور، ما يجعل فهم كيفية تماسك الصدوع أمراً أساسياً لدراسة سلوك الأرض العميقة.

نتائج قد تعيد صياغة النظريات الجيولوجية

التحليل المجهري للعينات بعد التجربة أظهر أن حبيبات الكوارتز التحمت من جديد، واستعادت صلابتها بشكل لافت. وتشبه توماس هذه العملية بقولها: «يبدو الأمر كما لو أن الصدع التحم بواسطة مادة لاصقة».

ويرى الباحثون أن فهم قدرة الصدوع على «التداوي الذاتي» لا يقتصر على أعماق الأرض فحسب، بل قد يساعد أيضاً في تفسير كيفية تشكل الزلازل القوية في مناطق قريبة من السطح.

وتخلص توماس إلى أن «عامل التماسك الصخري كثيراً ما يتم تجاهله في النماذج العلمية، لكن يبدو أنه يلعب دوراً أكبر مما كنا نعتقد». فيما يؤكد واتكنز أن الدراسة «تفتح نافذة تربط ما يحدث على مستوى الجزيئات الصغيرة تحت المجهر بالحركات الهائلة للصدوع الممتدة لمئات الكيلومترات».

هزات أرضية قوية جامعة كاليفورنيا أماندا توماس وجيمس الضغط الجوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

حسن شحاته

فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

السير بنيامين سليد

فرصة للعيش في قصر عتيق وحياة مترفة.. مليونير يبحث عن عروس لإنجاب وريث

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

علي ماهر

علي ماهر: أنا ابن الأهلي.. والمطالبة بحقي ليست هجوما

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 5-12-2025

المونوريل

أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم

ترشيحاتنا

الفتاة

كانت بتشتغل فى الغربية.. عودة فتاة دار السلام المتغيبة

ارشيفية

حريق محدود في مطبخ فيلا منتج سينمائي بكومبوند بأكتوبر

المتهم

بسبب الجلوس على الدكة.. طالب يعتدى على زميله بالضرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد