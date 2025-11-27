قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تتسبب في أضرار للركاب وسائقي القطارات.. السكة حديد توجه تحذيرًا للمواطنين
عقوبة تاريخية.. الرئيس البرازيلي السابق يبدأ تنفيذ حكما بالسجن 27 عاما
إندونيسيا .. زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب الساحل الغربي لشمال سومطرة
ترامب: واشنطن أوقفت جميع عمليات تقديم طلبات الهجرة من أفغانستان
هل يجب لمن صلى منفردا إقامة الصلاة؟ .. لجنة الفتوى تجيب
أسعار الذهب يوم الخميس 27-11-2025 في مصر
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس محافظة القاهرة اليوم
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس
هل يعيد ترامب مبعوثه إلى بلاده؟ التسجيلات المسربة تهدد مستقبل المفاوضات
شاهد| أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مترو الإسكندرية
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إندونيسيا .. زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب الساحل الغربي لشمال سومطرة

زلزال - أرشيفي
زلزال - أرشيفي
محمود نوفل

أفادت وكالة رويترز بأنه تم رصد زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريحتر ضرب الساحل الغربي لشمال سومطرة في إندونيسيا.

وفي وقت سابق ، شهد بركان سيميرو، الواقع على الحدود بين منطقتي لوماجانج ومالانج في إقليم جاوة الشرقية في إندونيسيا، 45 زلزالاً ثورانياً خلال فترة ست ساعات فقط. 

وقال رودرا ويبوو، المسئول في مركز رصد بركان سيميرو - وفق بيانٍ له إن المراقبة الزلزالية سجلت 45 هزة ثورانية استمرت لمدة تتراوح بين 58 و184 ثانية".

كما سجل المركز ست هزات انهيارية بأمواج زلزالية بلغت 2–4 ملم وبمدد تراوحت بين 40 و74 ثانية، بالإضافة إلى ثماني هزات رياح بلغت شدتها 2–4 ملم واستمرت بين 34 و69 ثانية.

وأضاف ويبوو أن "سيميرو شهد أيضاً خمس هزات تكتونية بعيدة، بأمواج زلزالية تراوحت بين 4 و8 ملم، ومدد من 14 إلى 16 ثانية، وكذلك مدد إضافية بين 25 و53 ثانية".

وأشار إلى أن أجهزة المراقبة البصرية للبركان أظهرت رؤية واضحة في بعض الفترات مع تغطية ضبابية من المستوى 0 إلى III، دون رصد أي دخان من الفوهة. كما سادت أجواء غائمة إلى ماطرة مع رياح خفيفة باتجاه الجنوب الشرقي.

ولا يزال مستوى حالة بركان سيميرو عند الدرجة الرابعة " وهو مستوى التحذير"، وهو أعلى مستوى إنذار، مصحوباً بسلسلة توصيات من مركز علم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية، وتشمل التعليمات منع جميع الأنشطة في القطاع الجنوبي الشرقي ضمن مسافة 20 كيلومتراً من القمة، باعتبارها مركز الثوران.

كما حذرت السلطات من احتمال تدفق الحمم البركانية الحارقة أو الفيضانات البركانية والحمم الباردة عبر المجاري المائية المتجهة من قمة سيميرو، وأكدت أن الجهات المختصة تواصل مراقبة النشاط البركاني عن كثب وسط تحذيرات مستمرة للسكان بعدم الاقتراب من المناطق الأكثر عرضة للمخاطر.


 

زلزال سومطرة إندونيسيا بركان سيميرو مقياس ريحتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق والطرق

أرشيفية

خطوات لإزالة السوابق الجنائية من سيستم وزارة الداخلية.. تعرف عليها

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: الوزن الزائد جزء من ثقافة الأكل في مصر

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. بسرعة شحن طلقة إليك أفضل باوربنك في الأسواق وبطارية عملاقة إليك مواصفات هاتف Poco F8 Ultra

أسامة أبو المجد

رابطة التجار: نقل المعارض من أسفل العقارات قد يعيد الفوضى لسوق السيارات

أخبار السيارات

أخبار السيارات| فورد رينجر 2026 لتحدي هايلوكس وبورش تمدح هيونداي أيونيك N6

بالصور

مع بداية الشتاء..طريقة عمل حمص الشام "الحلبسة"

طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)
طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)
طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)

مزاد سيارات جديد تابع لجمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

طريقة عمل كيك البسبوسة بمذاق جيد

طريقة عمل كيك البسبوسة بمذاق جيد.
طريقة عمل كيك البسبوسة بمذاق جيد.
طريقة عمل كيك البسبوسة بمذاق جيد.

أفضل 5 فوائد عند تناول الفستق..ما هي؟

افضل 5 فوائد عند تناول الفستق..ما هما
افضل 5 فوائد عند تناول الفستق..ما هما
افضل 5 فوائد عند تناول الفستق..ما هما

فيديو

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ليلة نجوم بشرم الشيخ… يسرا وإلهام شاهين في أبرز لحظات افتتاح الدورة العاشرة

فوائد القرنفل

فص واحد.. معجزة القرنفل اليومية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد