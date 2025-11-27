إعلام إسرائيلي: واشنطن حددت للبنان يوم 31 ديسمبر موعدا نهائيا لنزع سلاح حزب الله

أعلن إعلام إسرائيلي عن مصادر، أن الإدارة الأمريكية حددت للحكومة اللبنانية يوم 31 ديسمبر موعدا نهائيا لنزع سلاح حزب الله، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وهدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بإمكانية خوض مواجهة عسكرية جديدة مع لبنان ما لم يسلم حزب الله سلاحه.

وقال كاتس في تصريحات صحفية إنه "إذا لم يتخل حزب الله عن سلاحه، فلن يكون هناك مفر من العمل بقوة مجددًا في لبنان"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "ألزمت الحزب بالتخلي عن سلاحه قبل نهاية العام، لكنني لا أرى أن ذلك سيحصل"، معتبرًا أنّ الحزب "لن يتخلّى طوعًا عن ترسانته".

وفي تطور لافت، أعلن كاتس أن إسرائيل ستعيد النظر في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، معتبرا أن الاتفاق "ينطوي على نقاط ضعف وقضايا إشكالية" تحتاج إلى مراجعة.



