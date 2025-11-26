قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
مدبولي: : ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية في بيروت لبحث مستجدات الأوضاع وسبل دعم لبنان خلال المرحلة الراهنة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥،  الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الوزير عبد العاطي إلى بيروت للتشاور مع كبار المسئولين اللبنانيين حول مستجدات الأوضاع وسبل دعم لبنان الشقيق خلال المرحلة الراهنة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي استهل اللقاء بنقل تحيات وتقدير السيد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري إلى دولة الرئيس سلام، وتهنئته للبنان قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة عيد الاستقلال، مؤكداً اعتزاز مصر بما يمثله هذا اليوم من قيمة وطنية راسخة في مسيرة لبنان ووحدته، ومتمنياً للبنان دوام الاستقرار واستعادة دوره الفاعل على المستويين العربي والدولي.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن ارتياحه للتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بالمباحثات المثمرة التي جرت خلال الزيارة الأخيرة للرئيس سلام إلى القاهرة وما أسفرت عنه من استئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة والتوقيع على ١٣ مذكرة تفاهم في مجالات حيوية. كما أكد حرص مصر على البناء على هذا الزخم من أجل الارتقاء بالتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والثقافة، وتوسيع الشراكة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على قناعة مصر الثابتة بأن تعزيز دور الدولة وتمكين مؤسساتها الشرعية يبقى الطريق الافضل لاستعادة الاستقرار ومعالجة التحديات التي تواجه لبنان. كما أعرب عن قلق مصر من وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية واتساع نطاقها، مؤكداً ضرورة التحرك الجاد لتفادي أي انزلاق نحو مزيد من التوتر، والتشديد على الالتزام بالتنفيذ الكامل والمتزامن لقرار مجلس الأمن ١٧٠١ ووقف جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية.

وأوضح الوزير عبد العاطي  أن زيارته إلى بيروت تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالانخراط المباشر في دعم لبنان واستطلاع رؤى قياداته حول السبل الممكنة لخفض التوتر وتعزيز الاستقرار، حيث استعرض نتائج الاتصالات التي تجريها مصر مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة لحشد الدعم للبنان ومنع تفاقم الأوضاع.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام عن تقديره العميق لمواقف مصر التاريخية تجاه لبنان ولدورها الدائم في مساندة استقراره، مؤكداً حرص الحكومة اللبنانية على مواصلة التنسيق الوثيق مع القاهرة وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة نواف سلام المسئولين اللبنانيين رئيس مجلس الوزراء لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

المستشار أحمد الزند

لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند

ترشيحاتنا

جولة محافظ المنوفية

باستثمارات 29 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة بركة السبع للغات

حريق

السيطرة على حريق محدود بمخلفات أعلى مبنى عيادة التأمين الصحي بشبين القناطر

بيطرى الأقصر يحصن 19892 رأس حيوان ويكثف الحملات لمواجهة الأمراض الوبائية

بيطرى الأقصر يحصن 19892 رأس حيوان ويكثف الحملات لمواجهة الأمراض الوبائية

بالصور

ضبط 10 طن لحوم مجمدة ودواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مزودة بوضع الطيران للصحراء.. إطلاق سيارة لاند روفر ديفندر الخارقة

لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

جهاز المناعة
جهاز المناعة
جهاز المناعة

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

فيديو

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد