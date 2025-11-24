زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا

أعلن المركز القومى الهندى لرصد الزلازل، أن مملكة بوتان، الواقعة على الطرف الشرقي من جبال الهيمالايا، تعرضت لهزة أرضية بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، عند عمق 10 كيلومترات فقط، وهو ما يصنف ضمن الأعماق الضحلة التي غالبًا ما تكون أكثر تأثيرًا.



وأوضح المركز أن الهزات الضحلة تكون أقرب إلى سطح الأرض، ما يجعل موجاتها أكثر قوة وقد تؤدي لهزات متتابعة تسبب أضرارًا مادية أو بشرية، إلا أنه لم ترد أي تقارير حتى الآن تشير إلى وقوع خسائر.

وأشار المركز إلى أن بوتان شهدت في أكتوبر الماضي هزة مماثلة رُصدت على عمق 5 كيلومترات فقط، ما يعكس النشاط الزلزالي المتكرر في المنطقة الواقعة ضمن الحزام الزلزالي للهيمالايا.

تحذيرات من مخاطر طبيعية متعددة



من جانبه، أكد المركز الآسيوي للتخفيف من آثار الكوارث، أن موقع بوتان الجغرافي يجعلها عرضة لسلسلة من الكوارث الطبيعية، أبرزها الزلازل، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي مثل الرياح الموسمية القوية، والانهيارات الأرضية، والفيضانات الجارفة، وحرائق الغابات، وهي عوامل تتسبب في خسائر كبيرة خاصةً في المناطق الريفية.