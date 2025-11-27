قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مباحثاتنا الأخيرة مع أوروبا تناولت أوضاع غزة.. وزيارة لشمال سيناء غدًا
مفوضة الاتحاد الأوروبي: مصر قامت بدور كبير فى إدارة أزمة قطاع غزة
معدل نمو 5.3% لأول مرة منذ 3 سنوات.. مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الأول
تركيا تحذر من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ولبنان
التنظيم والإدارة تبحث نقل الخبرات المصرية لسيراليون في مجال الإصلاح الإداري
قبل الإعلان الرسمي.. ماذا تحتاج القائمة الوطنية بالقاهرة وشرق الدلتا للفوز بانتخابات النواب؟
ارتفاع حصيلة الضحايا بحريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 55 قتيلا
احتفاء أممي بالفنان محمد صبحي ومنحه وسام التفرد في الإبداع الثقافي
أوكرانيا وصندوق النقد الدولي يتوصلان لاتفاقية جديدة بقيمة 8.2 مليار دولار
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل 5560 جنيهًا
ترامب يعلن عن هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار بواشنطن
ارتفاع عدد ضحايا حريق المجمع السكني بهونج كونج إلى 36 قتيلا
فن وثقافة

احتفاء أممي بالفنان محمد صبحي ومنحه وسام التفرد في الإبداع الثقافي

احتفاء أممي بالفنان محمد صبحي ومنحه وسام التفرد في الإبداع الثقافي وتبعية الأمم المتحدة من اتحاد المبدعين العرب
احتفاء أممي بالفنان محمد صبحي ومنحه وسام التفرد في الإبداع الثقافي وتبعية الأمم المتحدة من اتحاد المبدعين العرب
أ ش أ

نظم اتحاد المبدعين العرب بالتعاون مع اتحاد الإعلاميين العرب - عضوا الأمم المتحدة - احتفالية كبرى على مسرح مدينة سنبل لتكريم الفنان الكبير محمد صبحي، حيث منحه الاتحاد وسام التفرد في الإبداع الثقافي والعضوية الفخرية للاتحاد وتبعية الأمم المتحدة، تقديرًا لمسيرته الفنية الاستثنائية وجهوده المستمرة في ترسيخ قيمة الفن الهادف ودوره في الارتقاء بالوعي المجتمعي عبر رسالة الفن الإنسانية.


شهد الحفل حضورا واسعا لعدد من قيادات الدولة والشخصيات العامة،وفي مقدمتهم رئيسا وزراء مصر الأسبقان المهندس إبراهيم محلب،والدكتور عصام شرف،إلى جانب نخبة من الفنانين،من بينهم الفنانة إلهام شاهين والفنانة ميرنا وليد،فيما قدمت الحفل عضو فرقة"ستوديو الممثل للابداع"الفنانة داليا حسن.


وترأس وفد اتحادي المبدعين العرب والإعلاميين العرب الدكتور أحمد نور، وشارك في مراسم التكريم كل من:الدكتورة نرمين سليم أمين عام اتحاد المبدعين العرب ومندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة،والدكتورة هالة عدلي حسين أمين المرأة بالاتحاد،والأستاذ أحمد عبد الرحمن الأمين العام المساعد لاتحاد الإعلاميين العرب،الأستاذ جاسم السميط مستشار رئيس الاتحاد بدولة الكويت.


وخلال كلمته قال الدكتور أحمد نور :"إن تكريم الفنان محمد صبحي هو تكريم لقيمة فنية وفكرية صنعت تأثيرًا حقيقيًا في الوعي العربي،وبصمة ثقافية مؤثرة،فحضوره الإبداعي ليس مجرد إنتاج فني،بل عملية بناء ثقافي تمتد أثرها لأجيال،ويعتز الاتحاد بأن يضع اسمه ضمن قافلة الرواد الذين يحملون مسؤولية الإبداع كرسالة حضارية وإنسانية مستدامة،وذلك من خلال منحه عضوية الاتحاد واعتماده سفيرا له بالأمم المتحدة".


ومن جانبه .. أعرب الفنان محمد صبحي عن اعتزازه بهذا التكريم قائلا : "إن وسام التفرد في الإبداع الثقافي هو مسؤولية قبل أن يكون تكريما،أشكر اتحاد المبدعين العرب على هذا التقدير الأممي الذي أعتز به،سأظل مؤمنا بأن الفن فعل تنموي ورساله ترتقي بالانسان وهذا لا يتعارض مع تحقيق المتعة للجمهور". 


ويؤكد اتحاد المبدعين العرب أن هذا التكريم يأتي ضمن استراتيجيته المستمرة لدعم المبدعين العرب،وتسليط الضوء على النماذج الملهمة التي تُسهم في نهضة الوعي وبناء الإنسان في المجتمعات العربية.
 

