فرق الهلال الأحمر تنتشر لتقديم الدعم للناخبين في لجان القاهرة
المستشار أحمد بنداري: تزويد المقرات الانتخابية ذات الكثافات العالية بصناديق وسواتر
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جزر توكارا في جنوب غرب اليابان

القسم الخارجي

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، يوم الخميس 3 يوليو 2025، بالقرب من سلسلة جزر توكارا ضمن محافظة كاغوشيما بجنوب غرب اليابان، وفق ما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وفقا لـ اليابان تايمز. 

وجاءت الهزة في أعقاب نشاط زلزالي مكثّف شهدته المنطقة منذ 21 يونيو الماضي، حيث سجّلت مئات الهزّات بمعدل تجاوز 1000 زلزال خلال أسبوعين، بحسب وكالة الأرصاد اليابانية. 

وحددت الوكالة مركز الزلزال بعمق حوالي 20 كيلومترًا تحت سطح الأرض، في سواحل الجزر. 

أما شدة الهزة فبلغت ما يُعرف في مقياس "شيندو" الياباني الدرجة 6- (من أصل 7) في جزيرة أكوسيكيجيما، في حين سجّلت جزيرة كوداكارا هزة بدرجة 3. 

على الرغم من هذا المستوى من الهزّة، لم تصدر السلطات تحذيرًا من تسونامي، ولم تُبلّغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات أو أضرار مادية تذكر. 

وردًّا على الزلزال، شكّلت الحكومة اليابانية مركزًا لإدارة الأزمات بهدف متابعة الوضع، وأكّد الأمين العام لرئيس الوزراء أن جميع السكان في أكوسيكيجيما آمنون حتى الآن، لكن التحذير من استمرار الهزّات ما زال قائمًا، خاصة مع احتمال حدوث ارتدادات بطبقات شدة عالية. 

من جهة أخرى، بدأت السلطات بإجلاء بعض السكان من الجزر المتأثّرة. 

وأعلن رئيس بلدية توشيما في كاغوشيما وجود خطط لإجلاء من يرغب من ساكني الجزيرة إلى مدينة كاغوشيما عبر عبّارات، وتقارير تشير إلى بدء ترحيل بعض العائلات مساء الخميس. 

وتُعدّ هذه الموجة الزلزالية من أشدّ ما سجّل في المنطقة منذ عام 1995، وفق ما تشير إليه الأوساط العلمية. 

كما أن طبيعة المنطقة الجيولوجية، التي تقع على ما يُعرف بـ”حزام النار في المحيط الهادئ”، تجعلها عرضة لنشاط تكتوني متكرر وهزّات أرضية متلاحقة، وفقا لـ ذا جارديان البريطانية.

ورغم المخاطر، نصحت وكالة الأرصاد السكان بالبقاء يقظين، وأكدت أن التنبؤ بالزلزال بدقة من حيث الزمان والمكان لا يزال صعبًا، مشدّدة على الاعتماد على البيانات العلمية بدلاً من الشائعات أو التنبؤات التي لا أساس لها، وفقا لـ رويترز 

وفي المجمل، يسلّط هذا الحدث الضوء على هشاشة المناطق النائية في اليابان أمام النشاط الزلزالي المستمر، وكذلك على التحديات التي تواجه السلطات في حماية سكان الجزر الصغيرة الذين يعيشون على خط المواجهة لتقلبات طبيعة الأرض تحت أقدامهم.

انتخابات مجلس النواب

إقبال كبير للاقتراع بمنطقة مصر القديمة والمنيل.. صور

رئيس جامعة المنصورة يُدلي بصوته في انتخابات النواب ويدعو للمشاركة الإيجابية

رئيس جامعة المنصورة يُدلي بصوته في انتخابات النواب ويدعو للمشاركة الإيجابية

مركز المعلومات

معلومات الوزراء والقوميُّ للسكانِ يوقعان اتفاق تعاون لمعالجةِ القضايا الخاصةِ بالسكانِ

بالصور

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

