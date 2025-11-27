قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من الإخوان عقب إعلان ترامب خطوات تصنيف الجماعة إرهابية
مع اقتراب موسم الشتاء.. كيف تحمي نفسك من عدوى فيروسات الجهاز التنفسي؟
سعر الذهب بعد بدء التداول اليوم الخميس 27-11-2025
«أطفالُنا أمانتُنا».. حملة توعوية شاملة للبحوث الإسلامية حول حقوق الطفل وصون خصوصيته
وزير الخارجية: مباحثاتنا الأخيرة مع أوروبا تناولت أوضاع غزة.. وزيارة لشمال سيناء غدًا
مفوضة الاتحاد الأوروبي: مصر قامت بدور كبير فى إدارة أزمة قطاع غزة
معدل نمو 5.3% لأول مرة منذ 3 سنوات.. مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الأول
تركيا تحذر من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ولبنان
التنظيم والإدارة تبحث نقل الخبرات المصرية لسيراليون في مجال الإصلاح الإداري
قبل الإعلان الرسمي.. ماذا تحتاج القائمة الوطنية بالقاهرة وشرق الدلتا للفوز بانتخابات النواب؟
ارتفاع حصيلة الضحايا بحريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 55 قتيلا
احتفاء أممي بالفنان محمد صبحي ومنحه وسام التفرد في الإبداع الثقافي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا حريق المجمع السكني بهونج كونج إلى 36 قتيلا

حريق المجمع السكني بهونج كونج
حريق المجمع السكني بهونج كونج
أ ش أ

أعلن الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "جون لي"، ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق، الذي اندلع في "وانج فوك كورت"، وهي منطقة سكنية في منطقة "تاي بو" في هونج كونج، إلى 36 قتيلا، بينما لا يزال 279 شخصا في عداد المفقودين، فيما لا يزال 29 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى، من بينهم 7 في حالة حرجة.


وقال مسئول هونج كونج - وفق وكالة أنباء "شينخوا" الصينية اليوم - إن الوضع بات تحت السيطرة تدريجيا، وذلك بفضل جهود رجال الإطفاء الدؤوبة، مؤكدا أن حكومة هونج كونج ستحشد جميع مواردها لدعم عمليات الإنقاذ بشكل كامل، مكلفا بإجراء تحقيق شامل في الحادث. 

الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة جون لي ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق وانج فوك كورت منطقة سكنية في منطقة تاي بو في هونج كونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

أرشيفية

خطوات لإزالة السوابق الجنائية من سيستم وزارة الداخلية.. تعرف عليها

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: الوزن الزائد جزء من ثقافة الأكل في مصر

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

ترشيحاتنا

هاتفا Realme P4x وRealme Watch 5

قيمة استثنائية مقابل سعر.. ريلمي تغزو الأسواق بسلسلة منتجات جديدة| إليك أهم مواصفاتها

فورد فوكس موديل 2008

اركب فورد فوكس سيدان سعرها 300 ألف جنيه

Lecoo Tablet 12.7

بمواصفات احترافية.. تعرف على أفضل جهاز لوحي في الأسواق 2025

بالصور

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

حسب موقعك.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 نوفمبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مع بداية الشتاء..طريقة عمل حمص الشام "الحلبسة"

طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)
طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)
طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)

مزاد سيارات جديد تابع لجمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد