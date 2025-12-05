قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أعلى سعر دولار في تعاملات اليوم الجمعة 5-12-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

سجل أعلى دولار أمام الجنيه؛ استقرارا على مستوى معاملات الجهاز المصرفي والسوق الرسمية بالتزامن مع بدء تعاملات صباح اليوم الجمعة الموافق 5-12-2025

آخر تحديث لأعلي سعر دولار اليوم

وفي آخر تداول داخل البنوك سجل أعلي سعر سجله الدولار مقابل الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع 

سعر الدولار اليوم

بنك يبيع الدولار بسعر أعلى

وجاء أكبر دولار  أمام الجنيه داخل أحد البنوك الخاصة من بينها بنوك نكست، بيت التمويل الكويتي، سايب، مصرف أبوظبي الاسلامي"

استقرار الدولار

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه ثباتاً دون تغيير في أول تعاملات له يوم الجمعة 

الدولار ثابت اليوم

ومع بدء تداولات السوق الرسمية، سجل سعر الدولار ثباتًا دون تغيير منذ آخر إغلاق له أمس الخميس.

سعر الدولار

تراجع طفيف

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات مساء أمس الخميس الموافق 4-12-2025، داخل البنوك المصرية المنتشرة على مستوي الجمهورية.

الدولار يهبط

فقد سعر الدولار أمام الجنيه قرشين اثنين بالمقارنة بما كان عليه مساء أمس الأربعاء داخل الجهاز المصرفي

سعر الدولار

مركز الجنيه يرتفع

رغم الانخفاض الطفيف في قيمة الدولار مقابل الجنيه؛ ارتفع مركز الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم دون أي تغيير.

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع

الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه

أقل سعر 

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.42 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

وسجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع في بنكي القاهرة والإسكندرية.

وسجل سعر الدولار امام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، HSBC، الكويت الوطني، كريدي أجريكول"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك “ البركة، أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي،قناة السويس، ميد بنك، التعميروالاسكان،فيصل الاسلامي، المصري الخليجي، العربي الافريقي الدولي، الأهلي الكويتي”

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في اغلب البنوك نحو  47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهللي المصري، التنمية الصناعية، المصري لتنمية الصادرات،المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB"

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر سجله الدولار مقابل الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك نكست، بيت التمويل الكويتي، سايب، مصرف أبوظبي الاسلامي"

البنك المركزي

الودائع ترتفع

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية بنهاية أكتوبر الماضي إلي ما يقارب من 3 تريليونات جنيه بعد أن كانت 3.05 تريليون جنيه في الشهر السابق له.

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد انخفضت الودائع تحت الطلب مسجلة 742.14 مليار جنيه في أكتوبر 2025 مقابل ما يقارب من 750 مليار جنيه.

وسجلت ودائع قطاع الأعمال العام 35.311 مليار جنيه و قطاع الأعمال الخاص نحو 501.031 مليار جنيه و القطاع العائلي لنحو 205.916 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.

وبلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، نحو 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل ما يعادل 2.297 تريليون جنيه في سبتمبر، وفقاً للمركزي.

 وسجلت ودائع قطاع الأعمال العام نحو 153.383 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص نحو 504.296 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.592 تريليون جنيه.

وعلي سياق متصل ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفي إلى 9.264 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 9.157 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي

وبلغ إجمالي حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.250 تريليون جنيه مقابل 2.219 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

