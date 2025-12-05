قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مبدع وماهر وموهبة رائعة.. المستكاوي يشيد بنجم منتخب قطر

حسن المستكاوي
حسن المستكاوي
سارة عبد الله

أشاد الناقد الرياضي حسن المستكاوي، بلاعب منتخب قطر الوطني في مباراة سوريا ضمن منافسات كأس العرب. 

وكتب المستكاوي عبر إكس: "أكرم عفيف نجم منتخب قطر مبدع وماهر وموهبة رائعة في الدقيقة ٥٤ مرر كرة الي زميل له وحين فقدها أشار الي ضرورة قطع الزميل لمواجهة الكرة وليس انتظارها وهذا صحيح، ثم قام بمراوغة فتح بها المرمي ومرر الي زميله الواقف وحيدا امام المرمي السورى إلا ان المدافع السورى أحمد فجأة أخرج الكرة من قلب المرمي".

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة قطر وسوريا، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب 2025، لتحافظ المباراة على اشتعال المنافسة داخل المجموعة.

 

دخل المنتخب القطري المباراة باحثًا عن تعويض خسارته الافتتاحية أمام فلسطين، ونجح في التقدم عند الدقيقة 77 بعد هدف سجله أحمد علاء، قبل أن ينجح السوري عمر خربين في خطف هدف التعادل في الدقيقة 90، ليمنح منتخب بلاده نقطة ثمينة في اللحظات الأخيرة.

حسن المستكاوي كأس العرب قطر وسوريا المستكاوي أكرم عفيف

