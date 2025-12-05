الونش في أحدث ظهور من معسكر المنتخب رفقة الحضري

شارك محمود حمدي الونش، صورة من استعدادات منتخب مصر للقاء الإمارات في بطولة كأس العرب.

وظهر الونش رفقة الحضري، ومروان حمدي وإسلام سمير.

الونش على انستجرام

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الإماراتي في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العرب التي تنظمها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وتنطلق مباراة منتخب مصر القادمة أمام منتخب الإمارات، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب يوم السبت 6 ديسمبر في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر عدد من القنوات العربية في مقدمتها قنوات بي إن سبورتس وقناة الكاس وأبوظبي.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الثالثة مناصفة مع نظيره منتخب الكويت برصيد نقطة واحدة، بعد تعادلهما في افتتاح مباريات المجموعة خلف المتصدر منتخب الأردن برصيد 3 نقاط بعد الفوز على منتخب الإمارات متذيل المجموعة بدون رصيد.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، والتي تضم منتخبات الكويت والإمارات والأردن.