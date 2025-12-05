فاب الكاميروني يواجه هيئة الموانئ الكيني في بطولة أفريقيا لسيدات السلة

تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة إفريقيا لسيدات كرة السلة التي يستضيفها النادي الاهلي خلال الفترة من ٤-١٥ ديسمبر الجاري.

يخوض فريق فاب الكاميروني مباراة قوية أمام فريق هيئة الموانئ الكيني، حيث تقام المباراة في الثالثة والنصف عصراً، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وأسفرت قرعة البطولة التي أجريت أمس الخميس عن تقسيم الـ12 فريقًا المشاركين إلى 3 مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - ريج الرواندي - سبورتنج لواندا الأنجولي - جمعية الأصدقاء الإيفواري.

المجموعة الثانية:

فيروفيارو الموزمبيقي - فاب الكاميروني - هيئة الموانئ الكيني- فيرست بانك النيجيري.

المجموعة الثالثة:

الجيش الرواندي - بريف هارتس المالاوي - C.N.S.S الكونغولي الديمقراطي - فيل دو داكار السنغالي.