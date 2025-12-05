قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

العمل في إسبوع.. تعزيز التعاون العربي والدولي.. وفرص عمل في الداخل والخارج

وزير العمل
وزير العمل

أصدرت وزارة العمل، اليوم الجمعة، حصاد أبرز أنشطة وجهود الوزارة خلال سبعة أيام، والتي شملت سلسلة لقاءات رسمية، وتعاونات دولية، وتحسينات تشريعية ورقابية، وإتاحة فرص عمل داخل مصر وخارجها، إضافة إلى خطوات مهمة في ملف التحول الرقمي والسلامة المهنية وتمكين الشباب. وجاءت أبرز الانشطة على النحو التالي:

 التعاون مع هيئة التأمينات

بحث وزير العمل محمد جبران مع قيادات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية آليات تطوير التعاون بين الجانبين، وتسريع تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني، والتي تشمل خدمات شهادات القيد وقياس المهارة والعمالة غير المنتظمة وتراخيص عمل الأجانب، بهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين تبادل البيانات وتسريع الخدمات للمواطنين.

عرض منظومة رقمية متكاملة من شركة eFinance

استقبل الوزير وفد شركة eFinance، وتم خلال اللقاء عرض مقترح لإنشاء منظومة إلكترونية حديثة لخدمات الوزارة، بما يعزز التحول الرقمي ويرفع كفاءة الأداء، ويوفر خدمات أسرع وأكثر دقة للمواطنين والعاملين وأصحاب الأعمال. ووجّه الوزير بدراسة العرض تفصيليًا وصولًا لأفضل آليات التنفيذ.

 تعزيز بيئة العمل

زار وفد من منظمة العمل الدولية المركز القومي للسلامة والصحة المهنية لبحث التعاون في مشروع "تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل"، واطلع الوفد على أنشطة المركز وبرامج التدريب والتطوير، وأشاد بجهود مصر في دعم بيئة العمل وتحسين معايير الأمان داخل المنشآت الصناعية...كما استقبل الوزير ،السيد ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لتفعيل التعاون في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك ..

 ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد 

افتتح الوزير جلسة حوارية موسعة بمقر شركة "إيجاس" لمناقشة قانون العمل الجديد، مؤكدًا حرص الدولة على توفير بيئة عمل مستقرة وداعمة للإنتاج والاستثمار. وتناولت الجلسة الجوانب القانونية للقانون وطرق تطبيقه داخل المنشآت.

افتتاح محطتين للطاقة الشمسية

افتتح وزير العمل محطتين جديدتين للطاقة الشمسية بالعاشر من رمضان، مؤكدًا أن الصناعة النظيفة تمثل مستقبل الاقتصاد المصري، وأن "النساجون الشرقيون" نموذج وطني للصناعة المستدامة وتوفير فرص العمل. وشدد على استمرار دعم الوزارة للشركات الوطنية وتحسين بيئة العمل.

 برنامج "سفراء العمل" لتمكين الشباب

أطلق الوزير الدفعة الأولى من برنامج "سفراء العمل"، الذي يهدف لتدريب الشباب على مفاهيم العمل اللائق والسلامة المهنية والذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، إلى جانب معايشات ميدانية داخل المصانع والشركات. ويتيح البرنامج للمشاركين فرصًا للمشاركة في المبادرات الوطنية.

عقود عمل بالإمارات

سلّم وزير العمل 25 عقد عمل جديد لشباب اجتازوا اختبارات التشغيل للعمل في مهن النجارة والحدادة والبناء بالإمارات. وأكد الوزير أن الشباب المغادرين للعمل هم سفراء لمصر، وأن الوزارة ستواصل متابعتهم وحماية حقوقهم عبر مكتب التمثيل العمالي.

إيقاف شركات إلحاق العمالة المخالفة

أعلن الوزير إيقاف نشاط 11 شركة تعمل في مجال إلحاق العمالة بالخارج بسبب مخالفات قانونية. وشدد على أن حقوق المواطنين خط أحمر، وأن الوزارة لن تتهاون مع أي كيان مخالف، داعية المواطنين للتعامل فقط مع الشركات المرخصة والمعتمدة.

 تعاون مع البوسنة والهرسك لتنقّل العمالة

استقبل الوزير سفير البوسنة والهرسك وشهد توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز تبادل الخبرات وتنقّل الأيدي العاملة بين البلدين، إلى جانب تطوير خدمات الاستخدام العام ودعم الفئات الخاصة والتحول الرقمي. وأكد الوزير جاهزية مصر لتوفير كوادر ماهرة للأسواق الخارجية.

 1100 فرصة عمل بمشروع الضبعة النووي

أعلنت الوزارة عن إتاحة 1100 فرصة عمل بالتعاون مع شركة "تريست روسيم" داخل مشروع الضبعة النووي، برواتب تتراوح بين 13 و40 ألف جنيه، ومزايا تشمل الإقامة والتغذية والتأمينات. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتوسيع مظلة التشغيل داخل المشروعات القومية.

11. مشاركة الوزارة في المؤتمر العربي حول “عمل الأطفال والحماية الاجتماعية”

شاركت الوزارة بوفد رفيع المستوى في المؤتمر العربي رفيع المستوى بالقاهرة حول عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية، بتنظيم جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية و"أجفند". ويصدر عن المؤتمر "الإعلان العربي للحماية الاجتماعية".

وبذلك تختتم وزارة العمل أسبوعًا حافلًا بالأنشطة والجهود المتنوعة، التي تعكس التزامها بتحسين بيئة العمل، وتوفير فرص لائقة للشباب، وتطوير الخدمات، وتعزيز التعاون الدولي، في إطار توجيهات القيادة السياسية ودعم خطط الدولة للتنمية.

وزارة العمل قانون العمل حصاد العمل

