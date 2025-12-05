إيقاف شركة إلحاق عمالة بالخارج ببني سويف لمخالفة القانون

أعلن وزير العمل محمد جبران، عن إيقاف نشاط شركة "فاست كنترول" لإلحاق العمالة بالخارج، بمحافظة بني سويف، والحاصلة على الترخيص رقم (572)، وذلك بعد رصد مخالفات قانونية تستوجب اتخاذ هذا الإجراء.

وفي هذا السياق، صرّح الوزير قائلاً:"إن الوزارة لن تتهاون مع أي شركة تخالف قواعد تنظيم إلحاق العمالة بالخارج، فحقوق المواطنين خط أحمر، ونعمل على ضمان سوق تشغيل منضبط وآمن يعزز الثقة في منظومة التشغيل الخارجي. وستواصل الوزارة حملاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي جهة تعمل خارج إطار القانون."

في نفس السياق تُهيب وزارة العمل المواطنين بعدم التعامل مع الشركة الموقوف نشاطها، والتأكد من التعامل فقط مع الشركات المرخَّصة والمعتمدة حفاظًا على حقوقهم، مؤكدة استمرارها في متابعة سوق العمل الخارجي واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان بيئة تشغيل آمنة ومنظمة.