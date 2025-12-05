قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مياه القناة : إصلاح الكسور المفاجئة وتغير المواسير المتهالكة بـ PVC بأقطار مختلفة

الإسماعيلية


أعلن اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، الانتهاء من أعمال إصلاح جميع الكسور والاعطال المفاجئة في شبكات خطوط المياه الرئيسية والفرعية وتغيير خطوط المواسير القديمة المتهالكة من الإسبستوس إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، واعادة تشغيل الخدمة للمواطنين، " ببورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد أحمد رمضان، أنه فور تلقي البلاغات انتقلت فرق الطوارئ المكونة من مهندسين وفنيين وعمال، وتبين وجود كسر مفاجئ في خط المياه 6 بوصة المغذي من رافع قرية الأبطال وتم الانتهاء من أعمال الأصلاح، كما تم الانتهاء من اعمال إصلاح كسر خط 6  بوصة بجوار سوق قرية الابطال وتغير ماسورة PVC، وتم الانتهاء أيضاً من إصلاح كسر 6 بوصة بقرية السلام، كما تم الانتهاء من أصلاح انفجار خط طرد الرافع المغذي لقرية الأبطال قطر8  بوصة وتم اعادة تشغيل الخدمة للمواطنين، وتم إصلاح كسر مفادئ قطر 4 بوصة بمنطقة أبوخروع، وتم اصلاح كسر في خط 8 بوصة بمنطقة أم عروج بقرية سرابيوم، وتم إصلاح كسر 4 بوصة بمنطقة أبو راجح، وكسر مفاجئ في خط 4 بوصة بمنطقة المنايف، وكسر 4 بوصة بمنطقة الصفا بأبوعياد.

وأكد رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف صحي بمحافظات القناة، أن عمليات إصلاح الكسور المفاجئة في شبكات مياه الشرب تم الانتهاء منها في مدة زمنية وجيزة وتم أعادة تشغيل الخدمة للمواطنين دون التأثير علي المواطنين بأنقطاع المياه، وذلك بأشراف مباشر من رجال الشبكات، مؤكداً علي اليقظة التامة والاستعداد الكامل وتوفير المعدات للازمة، والتعاون بين جميع العاملين بقطاعات ومناطق المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، " ببورسعيد، والإسماعيلية، والسويس".

وأضاف اللواء أحمد رمضان، على سرعة التحرك والتجاوب الفورى وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال او كسور مفاجئة في خطوط وشبكات مياه الشرب الرئيسية والفرعية، وإصلاحها فى فتره زمنية وجيزة، وذلك  للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاث " بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، مع الالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل.

وأوضح اللواء أحمد رمضان، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة تسعى جاهدة لضمان توفير خدمات مياه شرب على أعلى مستويات وتقليل الفاقد من خلال أعمال الإحلال والتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من الإسبستوس إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، فى عدد من القرى والمناطق بمحافظات إقليم القناة" بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، لجميع شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة، وذلك والاستمرار فى تقديم خدمات متميزة مقدمة للمواطنين.

الإسماعيلية

