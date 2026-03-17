برلماني: اتصال الرئيس السيسي ومحمد بن سلمان يعزز وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات

أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن العلاقات المصرية السعودية تعد نموذجا فريدا للتعاون العربي المشترك، حيث ترتكز على روابط تاريخية وسياسية واقتصادية راسخة، فضلا عن وحدة الرؤى تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دلالة على عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، خاصة أن التنسيق والتشاور بين قيادتي البلدين يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية في ظل التحديات الراهنة.

وأضاف أن التواصل بين القيادتين يأتي في توقيت بالغ الأهمية تشهده المنطقة، حيث تتزايد التوترات الإقليمية والتحديات الأمنية، الأمر الذي يجعل من التنسيق المصري السعودي عاملا حاسما في دعم استقرار الشرق الأوسط والحفاظ على أمن الدول العربية ومصالح شعوبها، مشيرا إلى أن مصر والسعودية تمثلان معا ثقلا سياسيا واقتصاديا كبيرا في العالم العربي، و استمرار التنسيق بينهما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، ودعم الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة ومنع اتساع رقعة الصراعات،.

وأوضح أن القاهرة والرياض طالما كانتا في طليعة الدول الداعمة للاستقرار والتنمية والسلام في المنطقة، والعلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في مختلف المجالات، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاستثماري، وهو ما يعكس الإرادة المشتركة لدى قيادتي البلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، مؤكدا أن مصر تقف دائما إلى جانب أشقائها في المملكة العربية السعودية، وأن أمن المملكة يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأشار النائب وليد خطاب، إلى أن الرسائل التي حملها اتصال الرئيس السيسي بولي العهد السعودي رسالة بوحدة الصف العربي وأهمية التضامن بين الدول العربية في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، لافتا إلى أن قوة العلاقات المصرية السعودية تمثل صمام أمان للاستقرار في المنطقة، واستمرار التنسيق والتشاور بين القاهرة والرياض يعزز من قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات الإقليمية وتحقيق تطلعات شعوبها نحو الأمن والتنمية والاستقرار.

