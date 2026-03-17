برلمان

برلماني: أمن الخليج خط أحمر ومصر لن تسمح المساس بسيادته

حازم الجندي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الدولة المصرية قيادة وشعبًا تقف بصلابة وثبات خلف أشقائها في دول الخليج العربي رافضة أية محاولات للمساس بأمنها واستقرارها، مشدداً على أن القاهرة لن تسمح بأي محاولات لزعزعة استقرار المنطقة.

وأوضح الجندي في بيان له اليوم، أن الدعم المصري للخليج ليس مجرد موقف سياسي عابر، بل هو التزام استراتيجي وتاريخي ينبع من وحدة المصير، مشيرًا إلى أن أي تهديد يواجه العواصم الخليجية هو تهديد مباشر للقاهرة، مشددًا على أن أمن الخليج العربي واستقراره يمثلان جزءً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، ولا يقبل القسمة أو التفاوض.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر بمكانتها وقوتها، ترفض جملة وتفصيلاً أي مساس بسيادة الدول الشقيقة أو التدخل في شؤونها الداخلية، محذرًا من خطورة المنزلق الذي تدفع إليه الصراعات المتسارعة في المنطقة جراء الصدامات "الأمريكية – الإسرائيلية – الإيرانية"، مؤكداً أن تصفية الحسابات الدولية على حساب الشعوب العربية أمر مرفوض ولن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى.

ونوه النائب حازم الجندي على ضرورة خفض التصعيد وتغليب لغة العقل، معتبراً أن تحويل المنطقة إلى ساحة حرب بالوكالة يهدد السلم والأمن الدوليين بشكل غير مسبوق، لافتًا إلى أن مصر تتابع بيقظة تامة كافة التطورات الجيوسياسية، وتعمل بتنسيق رفيع المستوى مع القادة في دول الخليج لتعزيز الجبهة الداخلية العربية.

وتابع: ستظل قوة العرب في تماسكهم، وأن صمود الدولة المصرية يمثل صمام الأمان الذي يمنع انهيار التوازنات في الشرق الأوسط، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف آلة الحرب ومنع توسع دائرة الصراع التي أصبحت تحيط بالمنطقة من كافة الاتجاهات.

فوائد عديدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟

طبق جديد.. طريقة فيليه دجاج بصلصة الثوم الكريمي

طريقة فيليه دجاج بصلصة الثوم الكريمي

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ والرنجة فى العيد

