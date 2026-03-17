برلماني: مصر حريصة على إحياء مفهوم الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المتصاعدة

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الاتصالات الهاتفية المكثفة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة دول الخليج والأردن، في أعقاب التصعيد العسكري الأخير المرتبط بإيران، تمثل تحركا استراتيجيا مدروسا يعكس ثبات الموقف المصري تجاه قضايا الأمن القومي العربي.

وأوضح «محسب» أن تأكيد الرئيس خلال هذه الاتصالات على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري هو امتداد لعقيدة راسخة في السياسة الخارجية المصرية، تقوم على الترابط العضوي بين استقرار دول المنطقة، لافتا إلى أن هذا الطرح يبعث برسائل ردع واضحة لأي محاولات لزعزعة استقرار الدول العربية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الإدانة المصرية الصريحة للاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية تعكس موقفا حازما يحترم قواعد القانون الدولي ويرفض انتهاك سيادة الدول، مؤكدا أن القاهرة تتحرك في هذا الملف انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية ودورها المحوري في حماية التوازن الإقليمي.

وأضاف «محسب» أن الساعات الماضية شهدت اتصالات مباشرة بين الرئيس السيسي ، وقادة دول الخليج والأردن فضلا عن التواصل المباشر مع الجانب الإيراني، الأمر الذي يعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة التوازنات الدقيقة في المنطقة، حيث تجمع بين دعم الحلفاء والحفاظ على قنوات الحوار، بما يسهم في احتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة.

وشدد أيمن محسب على أن التحرك المصري الأخير يعيد التأكيد على دور القاهرة كركيزة أساسية في منظومة الأمن الإقليمي، وقوة استقرار تسعى إلى تعزيز العمل العربي المشترك، وإحياء مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي في مواجهة التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.