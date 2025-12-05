اليوم انطلاق بطولة رود جاب للسكيت بوردينج

تنطلق اليوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر الجاري، بطولة ريد بُل رود جاب، في النسخة الخامسة، والذي يعد أكبر حدث سكيت بوردينج في مصر.

وتعد بطولة ريد بُل رود جاب، هي التي غيرت مشهد السكيت بوردينج في مصر، وقدمت منصة عالمية للاعبين المحليين من أجل عرض موهبتهم، وقوتهم، وإبداعهم، وهو ما يدل على أن السكيت بوردينج شهد تطورًا كبيرًا في مصر.

وتسلط بطولة ريد بُل رود جاب، الضوء على أفضل اللاعبين في مصر والجيل الجديد من المواهب، وذلك بدعم كبير من ريد بُل التي دائمًا ما تحرص على دعم الرياضات البديلة والمجتمعات الإبداعية.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة اليوم في ديستريك 5 بالتجمع الخامس، بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات السكيت بوردينج .