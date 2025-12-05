خبير اقتصادي يكشف كيف أثر ارتفاع اليورو على زيادة الدين المصري؟

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو عبر صفحته ألرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن تغيّر سعر الصرف وظهور زيادة اسمية في الدين الخارجي .

جاء ذلك في إطار رفع الوعي وتبسيط المفاهيم الاقتصادية حيث اوضح الخبير الاقتصادي هاني توفيق يوضح العلاقة بين تغيّر سعر الصرف وظهور زيادة اسمية في الدين الخارجي مشيرا إلى أن جميع العملات يعيد تقيمها في تاريخ محدد من العام بالدولار فإذا ارتفع قيمة اليورو فستلاحظ زيادة الدين الخارجي بدون أن اي اقتراض.

وتابع أن إعادة التقييم فقط هي التي تؤثر علي حجم المديونية بالدولار موضحا فإذا كنت مدين ب٢٠ مليار يورو كانوا يعادلوا ٢٠ مليار دولار ومع مرور الوقت ارتفع اليورو ١٠% عن الدولار فستجد زيادة بقيمة ٢ مليار دولار في المديونية بسبب ارتفاع قيمة اليورو https://youtu.be/2xyF56q2CTo