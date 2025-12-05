قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيادي بحركة فتح: حكومة نتنياهو تعمل على تصعيد التوتر لإرضاء قواعدها المتطرفة
مصر تتحدث عن المطارات خلال مؤتمر القضايا العالمية للطيران بالرياض
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 5-12-2025.. عيار 21 بكام؟
بالتعاون مع اليونسكو.. الأكاديمية العربية تطلق مناظرات الثقافة الإعلامية والمعلوماتية
سحب عالية تغطي مناطق شرق مصر .. أمطار قادمة بعد ساعات | حالة الطقس
ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة
رئيس أركان جيش الاحتلال يدعو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
تحذير عاجل من النيابة لوسائل الاعلام ومو اقع التواصل الاجتماعي بشأن مدرسة سيدز
بالأحمر اللافت.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأناقتها
قرعة كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة
الداخلية تكشف حقيقة التعدي على مواطن بـ سوهاج
أولها الهلال.. أندية كبري تبحث عن إنقاذ محمد صلاح من جحيم ليفربول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أولها الهلال.. أندية كبري تبحث عن إنقاذ محمد صلاح من جحيم ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

تشهد مسيرة النجم محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي منعطفا خطيرا قد يقود إلى نهاية غير متوقعة في الفترة المقبلة، وسط تقارير تتحدث عن تراجع دوره داخل الفريق واحتمالات رحيله المبكر. فبحسب أسطورة ليفربول جيمي ريدناب، أصبح مستقبل الملك المصري في “آنفيلد” مهددا على نحو غير مسبوق.

تراجع حاد في دور صلاح داخل ليفربول

لم تعد الأمور تسير كما اعتادها صلاح داخل ليفربول هذا الموسم، فرغم تجديد عقده في الموسم الماضي، لم يتبقي أمامه سوى 18 شهرا وزادت الشكوك حول مستقبله بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا على بداية النهاية.

محمد صلاح

7 أندية على رادار صلاح الهلال في الصدارة

في تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، تم رصد 7 أندية يُحتمل أن تتحرك لإنقاذ صلاح من وضعه الحالي، يتصدرها الهلال السعودي الذي لا يزال متمسكًا برغبته في ضم اللاعب، بحسب تقارير شبكة ESPN.

اهتمام سعودي يتوسع

وبحسب صحيفة "الوئام" السعودية، فإن مفاوضات الموسم الحالي شهدت تطورات غير متوقعة، مشيرة إلى إمكانية عرض 150 مليون جنيه إسترليني سنويًا على صلاح في حال قرر الانتقال إلى الدوري السعودي.

4 أندية أمريكية تدخل السباق

تضم قائمة المهتمين أيضًا أربعة أندية من الدوري الأمريكي MLS، والذي يشهد حضورا لنجوم عالميين مثل ميسي وهيونغ مين سون وتوماس مولر.

سان دييغو الأقرب

يُعد نادي سان دييغو الأمريكي، المرشح الأوفر حظًا للفوز بتوقيع صلاح، متقدمًا على شيكاغو فاير، و إنتر ميامي، ولوس أنجلوس إف سي.

الحنين إلى إيطاليا

قد يفضل صلاح الاستمرار في أوروبا، خصوصًا في الدوري الإيطالي الذي يعرفه جيدًا بعد تجربتيه السابقتين مع فيورنتينا وروما، مما يجعل العودة إلى "الكالتشيو" خيارا عاطفييًا محتملا.

صحيفة "اليوم" السعودية أوضحت أن صلاح أصبح أقرب للرحيل من أي وقت مضى، معتبرة أن وضعه الحالي داخل ليفربول يمهد لانتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وتشير التوقعات داخل النادي الإنجليزي إلى أن الموسم الحالي قد يكون الأخير للنجم البالغ من العمر 33 عامًا.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول

شارك محمد صلاح في 301 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، ليصبح خامس أكثر من ارتدى قميص النادي في "البريميرليغ"، بعد:

جيمي كاراجر – 508 مباريات

ستيفن جيرارد – 504

جوردان هندرسون – 360

سامي هيبيا – 318

ويطمح صلاح ليكون أول لاعب غير بريطاني يصل إلى 200 هدف في الدوري الإنجليزي، وليدخل قائمة تاريخية تضم:

آلان شيرار (260 هدفًا)

هاري كين (213 هدفًا)

واين روني (208 أهداف)

ليفربول محمد صلاح النجم محمد صلاح نادي ليفربول الإنجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدول حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

سعيد عبد الواحد

رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

سيف زاهر

سيف زاهر يطرح سؤالا هاما للجماهير بشأن قرعة كأس العالم

رمضان صبحي

لازم الكل يقف معاه.. إكرامي يدعم رمضان صبحي بعد الإيقاف

يانيك فيريرا

فيريرا مدرب الزمالك السابق يدعم منتخب مصر في كأس العرب

بالصور

إيديكس 2025.. اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا وباكستان والصين وفرنسا وأمريكا

قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني
قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني
قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني

محافظ الشرقية: ملتزمون بدعم المزارعين لتعزيز الإنتاجية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رام تستدعي 75 ألف شاحنة بسبب تعطل الشاشات ووسائد هوائية قد تنفجر

استدعاء رام
استدعاء رام
استدعاء رام

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

جانب من اللقاءات الثنائية
جانب من اللقاءات الثنائية
جانب من اللقاءات الثنائية

فيديو

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

جانب من اللقاءات الثنائية

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد