أولها الهلال.. أندية كبري تبحث عن إنقاذ محمد صلاح من جحيم ليفربول

تشهد مسيرة النجم محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي منعطفا خطيرا قد يقود إلى نهاية غير متوقعة في الفترة المقبلة، وسط تقارير تتحدث عن تراجع دوره داخل الفريق واحتمالات رحيله المبكر. فبحسب أسطورة ليفربول جيمي ريدناب، أصبح مستقبل الملك المصري في “آنفيلد” مهددا على نحو غير مسبوق.

تراجع حاد في دور صلاح داخل ليفربول

لم تعد الأمور تسير كما اعتادها صلاح داخل ليفربول هذا الموسم، فرغم تجديد عقده في الموسم الماضي، لم يتبقي أمامه سوى 18 شهرا وزادت الشكوك حول مستقبله بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا على بداية النهاية.

7 أندية على رادار صلاح الهلال في الصدارة

في تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، تم رصد 7 أندية يُحتمل أن تتحرك لإنقاذ صلاح من وضعه الحالي، يتصدرها الهلال السعودي الذي لا يزال متمسكًا برغبته في ضم اللاعب، بحسب تقارير شبكة ESPN.

اهتمام سعودي يتوسع

وبحسب صحيفة "الوئام" السعودية، فإن مفاوضات الموسم الحالي شهدت تطورات غير متوقعة، مشيرة إلى إمكانية عرض 150 مليون جنيه إسترليني سنويًا على صلاح في حال قرر الانتقال إلى الدوري السعودي.

4 أندية أمريكية تدخل السباق

تضم قائمة المهتمين أيضًا أربعة أندية من الدوري الأمريكي MLS، والذي يشهد حضورا لنجوم عالميين مثل ميسي وهيونغ مين سون وتوماس مولر.

سان دييغو الأقرب

يُعد نادي سان دييغو الأمريكي، المرشح الأوفر حظًا للفوز بتوقيع صلاح، متقدمًا على شيكاغو فاير، و إنتر ميامي، ولوس أنجلوس إف سي.

الحنين إلى إيطاليا

قد يفضل صلاح الاستمرار في أوروبا، خصوصًا في الدوري الإيطالي الذي يعرفه جيدًا بعد تجربتيه السابقتين مع فيورنتينا وروما، مما يجعل العودة إلى "الكالتشيو" خيارا عاطفييًا محتملا.

صحيفة "اليوم" السعودية أوضحت أن صلاح أصبح أقرب للرحيل من أي وقت مضى، معتبرة أن وضعه الحالي داخل ليفربول يمهد لانتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وتشير التوقعات داخل النادي الإنجليزي إلى أن الموسم الحالي قد يكون الأخير للنجم البالغ من العمر 33 عامًا.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول

شارك محمد صلاح في 301 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، ليصبح خامس أكثر من ارتدى قميص النادي في "البريميرليغ"، بعد:

جيمي كاراجر – 508 مباريات

ستيفن جيرارد – 504

جوردان هندرسون – 360

سامي هيبيا – 318

ويطمح صلاح ليكون أول لاعب غير بريطاني يصل إلى 200 هدف في الدوري الإنجليزي، وليدخل قائمة تاريخية تضم:

آلان شيرار (260 هدفًا)

هاري كين (213 هدفًا)

واين روني (208 أهداف)