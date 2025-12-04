عرض خيالي ... الأندية السعودية مازالت تلاحق محمد صلاح

كشفت بعض التقارير البريطانية عن رغبه أندية الدوري السعودي ل التعاقد مع اثنين من أبرز نجوم كرة القدم العالمية وهما محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، وفينيسيوس جونيور نجم منتخب البرازيل ونادي ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة talkSPORT البريطانية أن أندية مثل الهلال والقادسية تتابع وضع محمد صلاح و تستعد لتقديم عرض جديد يفوق من حيث القيمة والمدة ذلك العرض الضخم الذي رفضه ليفربول في الصيف الماضي، والذي وصل إلى نصف مليار جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة، "رغم تراجع مستوى محمد صلاح هذا الموسم وجلوسه على مقاعد البدلاء لكنه لا يزال الملك المصري على رأس قائمة أولويات كبرى الأندية في السعودية