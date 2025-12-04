شريف فاروق يشهد مراسم قرعة الحج للعاملين بالتموين ويهنئ الفائزين بأداء الفريضة

شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم مراسم قرعة الحج للعاملين بالوزارة للعام الهجري 1447، والتي أُجريت بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة في أجواء اتسمت بالشفافية والتنظيم الدقيق، وذلك لاختيار الموظفين المتقدمين والراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام.

وخلال فعاليات القرعة، وجّه الوزير الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على الإعداد والتنظيم، مشيدًا بحرصهم على خروج إجراءات القرعة بصورة مشرفة تعكس التزام الوزارة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين.

كما قدّم الدكتور شريف فاروق التهنئة للعاملين الذين أسفرت القرعة عن اختيارهم لأداء المناسك للعام الهجري 1447، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، وأن يمنّ الله عليهم بإتمام هذه الفريضة العظيمة في أمن وسلام، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال والدعاء.