قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء يجبر القلب .. يشرح صدرك ويبدل الله همك إلى فرح
فيلم الست.. منى زكي: لو اتقارنت بـ صابرين أنا اللي هتظلم
«حماية المنافسة» يُوقع مذكرة تفاهم مع أرمينيا لتعزيز الشراكات ومكافحة الاحتكار
ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق
أول ظهور لوالد المتهم بإنهاء حياة زميله في الإسماعيلية بقضية الصاروخ
شريف فاروق يشهد مراسم قرعة الحج للعاملين بالتموين ويهنئ الفائزين بأداء الفريضة
بعد وفاة اللاعب يوسف محمد| مفاجأة تفجرها قوانين السباحة: مسئولية السلامة على عاتق مدير المسابقة والحكام والمنقذين.. وهذا موقف المدرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
عمرو دياب يتصدّر تريند إكس بعد اعتلائه قمة استماعات «أنغامي»
سفير مصر في المغرب يحضر عرض فيلم "الست" بمهرجان مراكش السينمائي
القبض على شخص يوزع أموالا على الناخبين في دمنهور
رشاوى إنتخابية فى سوهاج.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أموال فى محيط لجنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دعاء فاروق تزور حسن شحاتة داخل المستشفى: حفيدته وروكي بنتي أصحاب

حسن شحاتة ودعاء فاروق
حسن شحاتة ودعاء فاروق
سارة عبد الله

شاركت الإعلامية دعاء فاروق، صورا مع حسن شحاته نجم الزمالك السابق، من داخل المستشفى للاطمئنان على صحته، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها في الفترة الماضية.

وكتبت دعاء فاروق عبر حسابها الشخصي على انستجرام: "ألف حمد لله على السلامة الكابتن حسن شحاته، يعتبر جد روكي بنتي لأن روكي وهنا حفيدته أقرب أصحاب لبعض.. ربنا يشفيه ويعافيه يا رب".

دعاء فاروق وحسن شحاتة
دعاء فاروق وحسن شحاتة

وطمأن كريم حسن شحاتة جماهير الكرة المصرية على الحالة الصحية لوالده، الكابتن حسن شحاتة، مشيرًا إلى أن حالته الصحية تشهد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالفترة الماضية.

وأوضح  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة على قناة ON، أن والده حضر اجتماع اللجنة الفنية باتحاد الكرة مؤخراً، مشيراً إلى أنه سيخضع لعملية جراحية أخيرة الأسبوع المقبل بإذن الله، تمهيداً لعودته إلى ممارسة حياته الطبيعية بعد التعافي الكامل.

وأضاف أن الكابتن حسن شحاتة لا يزال متأثراً قليلاً بابتعاده عن الملاعب، لكنه يحرص على متابعة المباريات المحلية، خصوصاً لقاءات نادي الزمالك الذي يرتبط به وجدانياً، لافتاً إلى أنه أشاد بأداء الفريق أمام طلائع الجيش، وبالمدير الفني أحمد عبد الرؤوف الذي نجح – بحسب وصفه – في ضبط التشكيل واختيار الأسلوب الأنسب لطبيعة أداء الزمالك.

كريم حسن شحاتة حسن شحاتة الإعلامية دعاء فاروق الزمالك دعاء فاروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

منتخب مصر

حاسس أني فايق.. أحمد حسن يكشف ما قاله محمد شريف لحلمي طولان

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

ترشيحاتنا

صامويل إيتو ومنتخب الكاميرون

بعد عزله من منصبه.. مدرب الكاميرون: لم أتلق خطابا بـ إقالتي

شوقي السعيد

شوقي السعيد يعلن اعتزاله تشجيع الكرة ويعتذر لجماهير الأهلي

نهائي كأس ليبيا

موعد نهائي كأس ليبيا بعد التأجيل 24 ساعة لـ دواعي النقل التليفزيوني

بالصور

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية

فيديو

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد