إلهام شاهين: أعتز بدوري في «أيام الغضب» رغم قلة مشاهده

أكدت الفنانة القديرة إلهام شاهين أنها تعتز بدورها في فيلم “أيام الغضب”، رغم قلة عدد مشاهده.

وقالت إلهام شاهين، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”: "أحب دوري في فيلم “أيام الغضب”، وأعتز بأنني استطعت من خلال 7 مشاهد فقط أن أحصد العديد من الجوائز، رغم أنني قبل هذا العمل كنت قد قدمت عددًا من البطولات مثل فيلم “الهلفوت” و”سيد قشطة”.

وأضافت: “دوري في فيلم “أيام الغضب” يثبت أن الدور لا يقاس بعدد المشاهد، بل بمدى صعوبته”.

أبطال مسلسل “سيد الناس”

وخاضت إلهام شاهين الماراثون الرمضاني بمسلسل “سيد الناس” من بطولة عمرو سعد، ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة "قلم".

قصة مسلسل “سيد الناس”

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الجارحي الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم.

تشهد أحداث مسلسل “سيد الناس” دخول ريم مصطفى، التي تجسد دور آمنة، زوجة عمرو سعد، الذي يؤدي شخصية الجارحي أبو العباس، في صراعات من نوع خاص مع إلهام شاهين، التي تلعب شخصية اعتماد الهواري، زوجة والد عمرو سعد، والذي يقدم بدوره خالد الصاوي.