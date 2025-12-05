قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
500 فرصة عمل جديدة بالمنطقة الصناعية في العلمين
سهير المرشدي: حنان مطاوع تستحق الاوسكار l خاص
بعد منع الأعيرة النارية.. أهالى قنا يحتفلون بفوز مرشحيهم بجريد النخيل
مصدر: عروض محتملة تهدد انتقال حامد حمدان للزمالك
صلاح مصدق يغادر القاهرة ويتجه لتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك
صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك
الأزهر للفتوى يوضح منزلة وثواب من يخدم الضعفاء ويرعى المحتاجين
فصل الكهرباء عن قرى بمركز بيلا كفر الشيخ.. إليك المواعيد والأماكن
أبلكيشن الحرام.. اعترافات صادمة لشاب يمارس الفجور مع الرجال بالشيخ زايد
قطع المياه عن عدة قرى فى بني سويف .. اعرف المواعيد والأماكن
معاش تكافل وكرامة 2025.. رابط الاستعلام وشروط الصرف والمواعيد
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة مصر والإمارات في الجولة الثانية من كأس العرب

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

تتواصل منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العرب التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري، وسط ترقب كبير لمواجهات المجموعة الثالثة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع منتخب الكويت، بعد تعادلهما في الجولة الافتتاحية. 

ويأتي منتخب الأردن في صدارة المجموعة بـ3 نقاط عقب فوزه على الإمارات، التي تتذيل الترتيب دون رصيد.

موعد مباراة مصر والإمارات

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الإماراتي غدًا السبت 6 ديسمبر في إطار الجولة الثانية، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة. 

ومن المقرر نقل المباراة عبر عدد من القنوات العربية، من بينها بي إن سبورتس وقنوات الكاس وأبوظبي الرياضية.

وكان منتخب مصر تعادل في مواجهته الأولى أمام الكويت بنتيجة 1-1؛ حيث سجل فهد الهاجري للكويت، قبل أن يدرك محمد مجدي "أفشة" التعادل لمصر من ركلة جزاء.

تشكيل منتخب مصر أمام الكويت

بدأ المنتخب المصري المباراة الماضية بتشكيل يضم:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: أكرم توفيق، رجب نبيل، ياسين مرعي، يحيى زكريا.
خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، غنام محمد.

خط الهجوم: مصطفى سعد "ميسي"، إسلام عيسى، محمد شريف.

كأس العرب منتخب مصر مباراة مصر والإمارات موعد مباراة مصر والإمارات

زراعة الشرقية
استدعاء رام
