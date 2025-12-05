موعد مباراة مصر والإمارات في الجولة الثانية من كأس العرب

تتواصل منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العرب التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري، وسط ترقب كبير لمواجهات المجموعة الثالثة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع منتخب الكويت، بعد تعادلهما في الجولة الافتتاحية.

ويأتي منتخب الأردن في صدارة المجموعة بـ3 نقاط عقب فوزه على الإمارات، التي تتذيل الترتيب دون رصيد.

موعد مباراة مصر والإمارات

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الإماراتي غدًا السبت 6 ديسمبر في إطار الجولة الثانية، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر نقل المباراة عبر عدد من القنوات العربية، من بينها بي إن سبورتس وقنوات الكاس وأبوظبي الرياضية.

وكان منتخب مصر تعادل في مواجهته الأولى أمام الكويت بنتيجة 1-1؛ حيث سجل فهد الهاجري للكويت، قبل أن يدرك محمد مجدي "أفشة" التعادل لمصر من ركلة جزاء.

تشكيل منتخب مصر أمام الكويت

بدأ المنتخب المصري المباراة الماضية بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أكرم توفيق، رجب نبيل، ياسين مرعي، يحيى زكريا.

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، غنام محمد.

خط الهجوم: مصطفى سعد "ميسي"، إسلام عيسى، محمد شريف.