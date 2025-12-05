بمشاركة مصرية.. انطلاق كأس العالم للاولمبياد الخاص لكرة السلة الموحدة

انطلقت الليلة أول نسخة من كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة السلة الموحدة 3×3 بحفل افتتاح ملهم في ساحة ديستريتو تي–موبايل بمدينة سان خوان ببورتوريكو.

اجتمع نحو 200 لاعب ولاعبة ومسؤول وفنان ومشجع في احتفال لا ينسي يجمع بين الرياضة والثقافة والدمج وهذا الحدث العالمي التاريخي بالشراكة بين الأولمبياد الخاص الدولي والأولمبياد الخاص ببورتوريكو ، هذا الحدث بطولة كأس العالم التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) وبمشاركة 19 فريقاً للرجال و17 فريقاً للسيدات يقدمون نموذجاً حقيقياً للدمج الرياضي ولكرة السلة الموحدة الشاملة.

بدأ الحفل بعرض مميز من فرقة الباتون مع الفرقة الموسيقية النسائية من غواينابو والتي أضفت أجواء احتفالية ومجتمعية على الأمسية ,بينما قدم لاعب الأولمبياد الخاص المخضرم من بورتوريكو، ماريو كينيونيس، النشيد الوطني البورتوريكي بإتقان، بينما أدت لوسيا خيراو النشيد الوطني للولايات المتحدة.

واقيمت مراسم حفل الافتتاح وفق القواعد الرسمية للاولمبياد الخاص الدولي ، باستعراض الفرق المشاركة من بينها المنتخب المصري ، والرسائل الملهمة من الشخصيات الدولية والمحلية، ودخول علم الأولمبياد الخاص والذي حمله كل من مارسيلو كانييتي – لاعب من الأولمبياد الخاص باراغواي ،وكاليا ليفينغستون – لاعبة موحدة من الأولمبياد الخاص جامايكا ،وباميلا روسادو – لاعبة منتخب بورتوريكو الأولمبي ،وسام بيركنز – أسطورة NBA وسفير عالمي للأولمبياد الخاص وعضو سابق في مجلسه الدولي.

وفي كلمتها على المنصة، أكدت الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي، ماري ديفيس، أن هؤلاء اللاعبون ليسوا فقط منافسين رائعين، بل سفراء أقوياء للدمج والوحدة. هذه النسخة الأولى من كأس العالم الموحدة 3×3 تضع بورتوريكو في قلب حركة عالمية تعزز المساواة والدمج الشامل من خلال الرياضة.

وفي مشهد مؤثر يعكس روح الوحدة والإصرار، شارك اللاعبون الشركاء من 27 دولة في أداء قسم الأولمبياد الخاص، بقيادة اللاعب البورتوريكي لويس فيرمينت واللاعبة كيتي فانكوت من الأولمبياد الخاص بالولايات المتحدة "دعني أفوز، فإن لم أستطع، فدعني أكون شجاعًا في المحاولة" ،كما أدت هيا الدوسري، المدربة الرئيسية لفريق السيدات من الأولمبياد الخاص السعودية، قسم المدربين، بينما أدي دينيس كوارطا الحكم الدولي من FIBA – إيطاليا، قسم الحكام .

وأشعلت شعلة الأمل في *ديستريتو تي–موبايل* على يد أسطورة كرة السلة البورتوريكية وعضو قاعة مشاهير FIBA، خوسيه بيكولين أورتيز، واللاعبة ناتاليا روبيو من الأولمبياد الخاص بورتوريكو، إلى جانب أرنالدو بيريس موراليس، رئيس الأولمبياد الخاص بورتوريكو، معلنين رسميًا انطلاق البطولة.

وشملت العروض الفنية فقرات لفرقة "دانزا 21" المكونة من لاعبين من اصحاب متلازمة داون، بالإضافة إلى فرقة خيبارو دي بورتوريكو المختصة بالموسيقى والرقص الفلكلوري ،واختتم الحفل بأداء جميل من الفنان البورتوريكي لويس فاسكيز.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري اولي منافسات المجموعة الرابعة بمواجهة ضد منتخب جاميكا في تمام 12:00 ظهراً وفي المساء يلعب المنتخب المصري ضد منتخب بورتوريكو في تمام 07:00 مساءً بتوقيت بورتوريكو