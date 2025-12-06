خالد الدرندلي: منتخب مصر سيركز على كأس الأمم الافريقية.. وقرعة المونديال مش سهلة

علق خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، على قرعة كأس العالم 2026، ووضع منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة للمسابقة، إلى جانب بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

وشدد خالد الدرادلي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، على أنه لا ينبغي على الجميع الاستخفاف بمنتخب الفراعنة في المونديال، مشيرا إلى أن المنتخب المصري لن يذهب للتمثيل المشرف.

وتابع خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، تصريحاته قائلا: «شاهدت ردود أفعال الناس وقالوا إن فريقنا سهل، لكن في الواقع المنافسة ستكون قوية للغاية، وبلجيكا منافس صعب وإيران ليست ضعيفة ، و ما نحتاجه هو بذل أقصى جهدنا لتحقيق أهدافنا».

وتابع خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن : “مجموعتنا أفضل من المجموعات الأخرى في البطولة، لكن لا ينبغي أن نتحدث عن المنتخبات السهلة أو أن مهمتنا سهلة، بل نريد تجاوز دور المجموعات والوصول إلى الأدوار الأخرى، وهذا ليس صعبا، ومباراتنا الأولى أمام بلجيكا، وأخبرت حسام حسن أننا فزنا على بلجيكا منذ فترة في مباراة ودية، لدينا عناصر سواء محترفين أو محليين”.

وأضاف خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن : “يجب أن نستعد جيدا. لن نذهب إلى المونديال من أجل تمثيل مشرف. نريد أن نحقق شيئا جيدا في بطولة أمم أفريقيا، و إنها لا تقل عن كأس العالم، و يجب ألا نتحدث عن مستقبل الجهاز الفني بعد بطولة أفريقيا. لا نريد أن نخذلهم”.

وأكمل خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن : “اللهم نحقق ما يرضي الشعب المصري في أمم أفريقيا، لدينا خطة لخوض مباريات ودية قبل المونديال وعلينا أن نقف بجانب المنتخب والجهاز الفني وندعمهم لإسعاد الشعب المصري”.