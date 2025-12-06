الموز والتمر| والد سباح نادي الزهور المتوفى يرد على اتهام ابنه بتناول منشطات

قال محمد عبدالنبي والد وفاة الطفل يوسف محمد سبّاح نادي الزهور، الذي توفي بعد تعرضه للغرق أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 عامًا، إن تحقيقات النيابة العامة لا تزال مستمرة.

وأضاف محمد عبدالنبي والد وفاة الطفل يوسف محمد سبّاح نادي الزهور، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن ابنه الراحل كان يبلغ 12 عامًا ولم يكن يتناول منشطات كما أثير من رئيس اتحاد السباحة ضده في الساعات الماضية.

وأوضح محمد عبدالنبي والد وفاة الطفل يوسف محمد سبّاح نادي الزهور، أن ابنه كان يعتمد على تناول الموز والبطاطا والتمر ولم يتناول أي منشطات، مشيرا إلى أن يوسف حصل على كارنيه من الاتحاد قبل مشاركته في البطولة وهذا الكارينه لا يتم استصداره إلا من خلال تأكيد سلامته الصحية والجسدية.

ولفت إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يتواصل معه باستمرار، وقرر إطلاق حمام السباحة باسم الطفل يوسف.

ونوه إلى أن هناك عيوبًا في المكان الذي استضاف المسابقة، بما في ذلك عدم توفر أجهزة إنقاذ على الإطلاق وعدم توفر سيارة إسعاف وغير مجهزة.

وأوضح أن أحد المتنافسين أبلغ عن وجود يوسف في قاع حمام السباحة، لكن طُلب منه سرعة المشاركة سريعًا في السباق حتى لا تُلغَى مشاركته إلى أن تم الالتفات للطفل لاحقًا.

ولفت والد الطفل إلى أنه سيتحرك قضائيا ويقيم بلاغات في واقعة الوفاة، متمنيًّا عدم نسيان هذا الموضوع أو التوقف عن الحديث عنه.