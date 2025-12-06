بسكويت محشي بالشيكولاتة للأطفال المكونات وخطوات التحضير، أصبح بسكويت الشوكولاتة المحشي من أشهر الحلويات المنزلية السريعة للأطفال حيث يجمع بين الطعم اللذيذ والشكل الجذاب
المكونات لعمل بسكويت محشي بالشيكولاتة للأطفال
- 2 كوب دقيق
- نصف كوب زبدة طرية
- نصف كوب سكر بودرة
- 1 بيضة
- نصف ملعقة صغيرة فانيليا
- رشة ملح
- 4 ملاعق كبيرة شوكولاتة نوتيلا أو أي شوكولاتة مذابة للحشو
طريقة التحضير خطوة بخطوة
- خلط الزبدة مع السكر حتى يصبح القوام كريمي ناعم
- إضافة البيضة والفانيليا ومزجها جيدًا
- إضافة الدقيق والملح تدريجيًا حتى تتكون عجينة متماسكة وسهلة التشكيل
- تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة ثم حفر وسط كل كرة لوضع الشوكولاتة داخلها
- إغلاق الكرات جيدًا ووضعها على صينية مغطاة بورق الخبز
- إدخال الصينية الفرن المسخن مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 12-15 دقيقة أو حتى يصبح الوجه ذهبي
- إخراج البسكويت وتركه يبرد قليلًا قبل التقديم للأطفال
وأكد الطهاة أن سر النجاح في البسكويت المحشي هو تغليف الشوكولاتة جيدًا داخل العجينة وطهيه بالوقت المناسب لضمان النكهة المثالية.