بسكويت محشي بالشيكولاتة للأطفال المكونات وخطوات التحضير، أصبح بسكويت الشوكولاتة المحشي من أشهر الحلويات المنزلية السريعة للأطفال حيث يجمع بين الطعم اللذيذ والشكل الجذاب

المكونات لعمل بسكويت محشي بالشيكولاتة للأطفال

2 كوب دقيق

نصف كوب زبدة طرية

نصف كوب سكر بودرة

1 بيضة

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

4 ملاعق كبيرة شوكولاتة نوتيلا أو أي شوكولاتة مذابة للحشو

طريقة التحضير خطوة بخطوة

بسكويت محشي بالشيكولاتة

خلط الزبدة مع السكر حتى يصبح القوام كريمي ناعم

إضافة البيضة والفانيليا ومزجها جيدًا

إضافة الدقيق والملح تدريجيًا حتى تتكون عجينة متماسكة وسهلة التشكيل

تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة ثم حفر وسط كل كرة لوضع الشوكولاتة داخلها

إغلاق الكرات جيدًا ووضعها على صينية مغطاة بورق الخبز

إدخال الصينية الفرن المسخن مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 12-15 دقيقة أو حتى يصبح الوجه ذهبي

إخراج البسكويت وتركه يبرد قليلًا قبل التقديم للأطفال

وأكد الطهاة أن سر النجاح في البسكويت المحشي هو تغليف الشوكولاتة جيدًا داخل العجينة وطهيه بالوقت المناسب لضمان النكهة المثالية.