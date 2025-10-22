قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على متهم في واقعة سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير
مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة
محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات
إيران تعلن عدم العودة للمفاوضات طالما لم تتخلى أمريكا عن نهجهما التوسعي
الحكومة: تسهيل الخدمات على المواطنين عبر التوسع في المنصات الرقمية
رئيس الوزراء: لا مبرر لزيادة الأسعار بسبب الوقود ونشدد على توافر السلع
رئيس الوزراء يوجه بإزالة التعديات على "طرح النهر".. ومراجعة صندوق النقد "قريبة جداً"
إطلاق نار أمام مبنى البرلمان الصربي واستنفار للشرطة
مدبولي: القمة الأوروبية تؤكد أهمية مصر.. والمحافظون مطالبون بضبط الأسعار
بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط... نكهة الخريف في كل قضمة

أسماء عبد الحفيظ

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط، مع نسمات الخريف الباردة ورائحة المطر الأولى، نميل إلى الأطعمة الدافئة التي تمنحنا شعورًا بالراحة، وما أجمل أن تملأ رائحة الزبدة المخبوزة أرجاء المنزل، خاصةً إن كانت من وصفة بسيطة، سريعة، ومثالية لأجواء هذا الفصل.

طريقة عمل بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط

نقدّم لكِ اليوم وصفة بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط، وصفة كلاسيكية ناعمة، تُحضَّر في دقائق وتُدهشكِ بطعمها الشهي وقوامها الذي يذوب في الفم، للشيف فيفي عثمان.

لماذا ستحبين هذه الوصفة؟

  • مكوناتها متوفرة في كل بيت
  • سهلة التحضير ولا تحتاج إلى خلاط كهربائي
  • مثالية للتقديم مع الشاي أو القهوة
  • قابلة للتزيين والإبداع حسب ذوقك

المكونات لعمل بسكوت الزبدة

1 كوب 200 جرام من الزبدة غير المملحة، طرية في درجة حرارة الغرفة

½ كوب 60 جرام من السكر البودرة الناعم

2 كوب 240 جرام من الدقيق الأبيض المنخول

يمكنكِ إضافة رشة فانيليا أو رشة قرفة لمزيد من النكهة الخريفية.

طريقة عمل بسكويت الزبدة

  •  في وعاء كبير، اخلطي الزبدة الطرية مع السكر البودرة باستخدام ملعقة خشبية أو مضرب يدوي حتى تحصلي على خليط كريمي ناعم.
  •  أضيفي الدقيق تدريجيًا مع التحريك حتى تتكوّن عجينة متماسكة وطرية.
  •  شكّلي العجينة إلى كرات صغيرة أو افرديها وقطّعيها باستخدام قطّاعات البسكويت، حسب الشكل المرغوب.
  •  رتّبي قطع البسكويت على صينية مبطّنة بورق الزبدة، مع ترك مسافة بين كل قطعة وأخرى.
  • اخبزيها في فرن مُسخّن مسبقًا على درجة حرارة 170 مئوية، لمدة 12 إلى 15 دقيقة، أو حتى تكتسب الحواف لونًا ذهبيًا فاتحًا.
  •  اتركي البسكويت ليبرد تمامًا قبل نقله، ثم قدّميه مع مشروبكِ الدافئ المفضل.
أفكار للتزيين

  • رشي قليلًا من القرفة والسكر البودرة لمزيد من أجواء الخريف.
  • غمّسي نصف كل قطعة بسكويت في الشوكولاتة الداكنة أو البيضاء.
  • أضيفي رشة من برش البرتقال أو الليمون على الوجه لمذاق مميز.

لمسة أخيرة

يمكنكِ تغليف هذه القطع في علبة أنيقة وتقديمها كهدية بسيطة وأنيقة في المناسبات، أو استخدامها كضيافة معطرة برائحة الزبدة والقرفة تضفي لمسة ومذاق خاص كما أنها تساعد على تدفئة الجسم.

