قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية وايومنج الأمريكية بسبب عبوة ناسفة
مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه
مانشستر سيتي لـ عمر مرموش بعد عودته من الإصابة: «مرحب برجوعك يا برنس»
أحمد عادل: شيكابالا تم إجباره على الاعتزال.. وريبيرو لم يكن على مستوى الأهلي
ليس منزله .. هيلاري كلينتون تهاجم ترامب لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض
دعاء آخر يوم من شهر ربيع الآخر.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والخير
«الفقي»: مصر وعاء حضاري مُتجدّد لا ينضب وأي اكتشاف أثري بها يتصدّر الصحف العالمية|فيديو
بدء أعمال هدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة رقص
بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد
برعاية رئيس الوزراء وحضور نجوم السياسة والفن.. اليوم احتفالية خاصة بمئوية روزاليوسف
آرسنال يكتسح أتلتيكو مدريد برباعية في دوري أبطال أوروبا
زحام في كل مكان.. الليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الحسين بمصر |شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

شم زيت الورد يوميًا .. سر جديد لتعزيز الذاكرة ومحاربة الخرف

فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل
فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل
آية التيجي

في وقتٍ تتزايد فيه معدلات النسيان وضعف التركيز والخرف بين كبار السن وحتى الشباب، كشفت دراسات أجنبية حديثة عن فائدة مدهشة لـ استنشاق زيت الورد يوميًا، والذي يمكن أن يساهم في تحسين الذاكرة وتعزيز وظائف الدماغ بشكل طبيعي وآمن.

فوائد استنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل

ويؤكد الباحثون أن رائحة زيت الورد (Rosa damascena) ليست مجرد عطر مهدئ للأعصاب، بل محفز عصبي يؤثر على مناطق محددة في الدماغ مسؤولة عن الذاكرة والترابط الذهني والمزاج.

وأجريت دراسة على 131 طالبًا أظهرت أن رائحة زيت الورد ساعدت على تحسين استرجاع المعلومات بعد مرور أيام، أكثر من تأثيرها في لحظة التعلّم. الباحثون أوضحوا أن الرائحة تسهّل عملية “الاستذكار اللاحق” للمعلومات.

فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل

نتائج واعدة في التجارب الحيوانية

وأوضحت دراسة، أن زيت الورد خفّف من ضعف الذاكرة الناتج عن مادة “سكوبولامين” في الفئران، وذلك بفضل تأثيره على إنزيمات الدماغ وعوامل النمو العصبي مثل BDNF، ما يشير إلى دوره المحتمل في الوقاية من التدهور المعرفي، وفقا لما نشر في موقع PubMed.

فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل

تأثير مباشر على بنية الدماغ

وكشفت دراسة يابانية حديثة أحريت عام 2025، أن النساء اللواتي تعرّضن يوميًا لرائحة الورد لمدة شهر أظهرن زيادة في حجم المادة الرمادية داخل مناطق الدماغ المسؤولة عن الذاكرة مثل القشرة الحزامية الخلفية، مما يشير إلى تأثير بنيوي إيجابي محتمل.

فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل

تحسين الذاكرة عند كبار السن

واستخدمت أميركية على أشخاص أكبر من 60 عامًا روائح متنوعة من بينها الورد أثناء النوم يوميًا لمدة 6 أشهر، ونتج عنها تحسّن بنسبة 226٪ في اختبارات الذاكرة، مع تغيّرات عصبية في مسارات الدماغ المرتبطة بالتذكّر.

فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل

محاذير يجب معرفتها قبل إستنشاق زيت الورد

لا تزال الدراسات في مراحلها الأولى، ومعظمها على نطاق صغير أو تجريبي؛ حيث كشفت بأن استنشاق الزيت العطري لا يُعد علاجًا طبيًا للخرف، لكنه قد يُستخدم كوسيلة داعمة لتحفيز الدماغ وتحسين المزاج.

فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل

ويُنصح الخبراء  باستخدام زيوت طبيعية عالية الجودة وبجرعات معتدلة عبر أجهزة النشر الهوائي (Diffusers)، يجب تجنبها في حال وجود حساسية أو مشاكل تنفسية دون استشارة الطبيب.

وقد يساعد استنشاق زيت الورد يوميًا في تعزيز الذاكرة، تحسين المزاج، والوقاية من التراجع الإدراكي بفضل تأثيره العصبي والبيوكيميائي على الدماغ. 

ومع ذلك، تبقى الحاجة إلى المزيد من الأبحاث لتأكيد النتائج وتحديد الجرعات الآمنة للاستخدام المنتظم.

زيت الورد استنشاق زيت الورد فوائد زيت الورد للذاكرة محاربة الخرف الزيوت العطرية والدماغ تقوية الذاكرة طبيعيًا الزيوت العطرية للصحة النفسية علاج النسيان بالروائح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

خلع ضوافرها وعض وجهها

تفاصيل مرعبة فى حادث ضحية بورسعيد.. بسبب صينية بطاطس زوجها ألقاها من البلكونة

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

الذهب عالميا

تحذيرات.. الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتا | تفاصيل

المجني عليه والجاني

٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية

ترشيحاتنا

الرئيس الإيراني: هدف الغرب من تفعيل "آلية الزناد" هو تضييق التجارة الإيرانية

الرئيس الإيراني: هدف الغرب من تفعيل آلية الزناد هو تضييق التجارة الإيرانية

السعودية والولايات المتحدة تبحثان التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

السعودية والولايات المتحدة تبحثان التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

السعودية وباكستان تبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

السعودية وباكستان تبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

بالصور

شم زيت الورد يوميًا .. سر جديد لتعزيز الذاكرة ومحاربة الخرف

فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل
فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل
فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل

العرض الخاص والأول لفيلم السادة الأفاضل في مهرجان الجونة | صور

نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة

صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

فيديو

رنا رئيس

بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد