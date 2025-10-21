عادات صباحية شائعة ترفع ضغط الدم دون أن تدري.. احذر هذه الأخطاء اليومية

يحذر خبراء الصحة من بعض العادات الصباحية التي قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم دون أن يلاحظها الكثيرون، خاصة مع نمط الحياة السريع والاعتماد على الكافيين والإفطار السريع أو المهمل.

عادات صباحية ترفع ضغط الدم

وكشف موقع Times of India، أن ما بعض العادات الصباحية وبالاخص في أول ساعة بعد الاستيقاظ يحدد صحة قلبك وضغط دمك على المدى الطويل، ومن أبرز العادات الصباحية التي ترفع ضغط الدم:

ـ بدء اليوم بسرعة ودون استرخاء:

الاستيقاظ المفاجئ والاندفاع مباشرة إلى العمل أو تصفّح الهاتف يرفع هرمون التوتر "الكورتيزول" ويزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم.

وينصح الأطباء بترك 5 إلى 10 دقائق للراحة والتمدد وشرب الماء قبل بدء النشاط.

ـ شرب القهوة على معدة فارغة:

الكافيين يحفّز الجهاز العصبي الودي، مما يسبب ارتفاعًا مؤقتًا في ضغط الدم، خاصة إذا تم تناوله دون طعام أو بجرعات كبيرة.

ويُفضل شرب القهوة بعد تناول وجبة خفيفة أو كوب ماء.

ـ تخطي وجبة الإفطار أو تأخيرها:

تشير الدراسات إلى أن تجاهل الإفطار يرفع هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، ما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم على المدى الطويل، ويرتبط أيضًا بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

ـ تناول إفطار غني بالملح أو الأطعمة المصنعة:

الأطعمة المعلبة والمالحة تزيد احتباس السوائل وتضيّق الأوعية الدموية، مما يرفع ضغط الدم سريعًا في الصباح.

ويُفضل تناول وجبة متوازنة منخفضة الصوديوم تحتوي على فواكه أو حبوب كاملة.

ـ قلة النوم أو تغيّر مواعيده:

النوم غير المنتظم أو الاستيقاظ في أوقات مختلفة كل يوم يربك الساعة البيولوجية للجسم، ويزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

نصيحة الخبراء لنوم صحي

للحفاظ على ضغط دم طبيعي وصحي، ينصح الأطباء باتباع روتين صباحي هادئ ومنتظم يشمل شرب الماء فور الاستيقاظ، تناول إفطار صحي، تقليل الكافيين والملح، والحرص على نوم كافٍ ومنتظم.