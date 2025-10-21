قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر مواقع بالأراضي اللبنانية بزعم تبعيتها لحزب الله
مواعيد صرف مرتبات أكتوبر لديسمبر 2025 للعاملين بالدولة.. وتنبيه هام من وزارة المالية
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأول مساء اليوم.. والخميس أول الأيام فلكيًا
وزير الصحة يستقبل سفير فرنسا بمصر للاتفاق على تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
الدماطي يكشف مفاجأة عن قضية دوري الموسم الماضي بين الأهلي وبيراميدز
بعد اقتراب الذهب من 6000 جنيه.. هل الوقت مناسب للشراء؟
أمازون تطمئن عملاءها بعودة خدماتها السحابية بعد انقطاع عالمي
الرئيس السيسي يتوجه إلى بروكسل ويترأس وفد مصر المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى
6 أشهر إضافية للتصالح في مخالفات البناء لتقنين الأوضاع| تفاصيل
الرئيس السيسي يترأس الوفد المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى
الرئيس السيسي يغادر اليوم لبروكسل لرئاسة وفد في القمة المصرية الأوروبية الأولى
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
بالصور

عادات صباحية شائعة ترفع ضغط الدم دون أن تدري.. احذر هذه الأخطاء اليومية

عادات صباحية ترفع ضغط الدم
عادات صباحية ترفع ضغط الدم
آية التيجي

يحذر خبراء الصحة من بعض العادات الصباحية التي قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم دون أن يلاحظها الكثيرون، خاصة مع نمط الحياة السريع والاعتماد على الكافيين والإفطار السريع أو المهمل.

عادات صباحية ترفع ضغط الدم

وكشف موقع Times of India، أن ما بعض العادات الصباحية وبالاخص في أول ساعة بعد الاستيقاظ يحدد صحة قلبك وضغط دمك على المدى الطويل، ومن أبرز العادات الصباحية التي ترفع ضغط الدم:

ـ بدء اليوم بسرعة ودون استرخاء:
الاستيقاظ المفاجئ والاندفاع مباشرة إلى العمل أو تصفّح الهاتف يرفع هرمون التوتر "الكورتيزول" ويزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم.
وينصح الأطباء بترك 5 إلى 10 دقائق للراحة والتمدد وشرب الماء قبل بدء النشاط.

عادات صباحية ترفع ضغط الدم

ـ شرب القهوة على معدة فارغة:
الكافيين يحفّز الجهاز العصبي الودي، مما يسبب ارتفاعًا مؤقتًا في ضغط الدم، خاصة إذا تم تناوله دون طعام أو بجرعات كبيرة.
ويُفضل شرب القهوة بعد تناول وجبة خفيفة أو كوب ماء.

ـ تخطي وجبة الإفطار أو تأخيرها:
تشير الدراسات إلى أن تجاهل الإفطار يرفع هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، ما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم على المدى الطويل، ويرتبط أيضًا بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

عادات صباحية ترفع ضغط الدم

ـ تناول إفطار غني بالملح أو الأطعمة المصنعة:
الأطعمة المعلبة والمالحة تزيد احتباس السوائل وتضيّق الأوعية الدموية، مما يرفع ضغط الدم سريعًا في الصباح.
ويُفضل تناول وجبة متوازنة منخفضة الصوديوم تحتوي على فواكه أو حبوب كاملة.

ـ قلة النوم أو تغيّر مواعيده:
النوم غير المنتظم أو الاستيقاظ في أوقات مختلفة كل يوم يربك الساعة البيولوجية للجسم، ويزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

عادات صباحية ترفع ضغط الدم

نصيحة الخبراء لنوم صحي

للحفاظ على ضغط دم طبيعي وصحي، ينصح الأطباء باتباع روتين صباحي هادئ ومنتظم يشمل شرب الماء فور الاستيقاظ، تناول إفطار صحي، تقليل الكافيين والملح، والحرص على نوم كافٍ ومنتظم.

ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم عادات صباحية القهوة الإفطار النوم القلب

